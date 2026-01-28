Demokraten und Republikaner fordern Entlassung von US-Ministerin Noem

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Washington, 28. Jan (Reuters) - In den USA fordern nach der Tötung von zwei US-Bürgern durch Einwanderungsbeamte führende Demokraten ⁠und mindestens ‍zwei republikanische Senatoren die Entlassung von Heimatschutzministerin Kristi Noem.

Führende Demokraten im Repräsentantenhaus kündigten am ‌Dienstag an, ein Amtsenthebungsverfahren anzustreben, sollte Präsident Donald Trump seine Ministerin ‍nicht entlassen. Die republikanischen Senatoren Thom Tillis und Lisa Murkowski schlossen sich der Rücktrittsforderung an. "Sie sollte ihren Job los sein", sagte Tillis vor Journalisten. Trump stellte sich jedoch hinter Noem. "Ich denke, ‍sie macht einen sehr guten ⁠Job", sagte er im Weißen Haus.

Die Chancen für ein erfolgreiches Amtsenthebungsverfahren gelten angesichts der republikanischen Mehrheit im ‍Kongress als gering. Für eine Anklage im Repräsentantenhaus ist eine einfache Mehrheit nötig, ⁠für eine Verurteilung im Senat jedoch eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Hintergrund der Forderungen sind zwei Vorfälle in Minnesota, bei denen Einwanderungsbeamte US-Bürger erschossen. ‍Während Noems Ministerium die ‌Getöteten als Angreifer darstellte, stehen Videoaufnahmen im Widerspruch zu dieser Darstellung. Eine Sprecherin des Ministeriums erklärte, der Kongress solle neue Gesetze verabschieden, wenn er mit der Arbeit der Behörde unzufrieden sei.

(Bericht von Richard Cowan, Nolan D. McCaskill, Jasper Ward, David Morgan und Trevor Hunnicutt. Geschrieben von Isabelle Noack. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"heute, 10:47 Uhr · onvista
Goldbarren sind vor einem Kurschart zu sehen.
ETFs auf MSCI World und Co.
So viel kostet dich der schwache Dollarheute, 14:30 Uhr · onvista
Ein Dollar-Schein hinter Kurssymbolen.
Geldpolitik
US-Notenbank hält Leitzins konstantheute, 20:09 Uhr · onvista
US-Notenbank hält Leitzins konstant
Dax Tagesrückblick 28.01.2026
Leichte Verluste vor Zinssignalen der Fed - ASML-Aktie gibt nachheute, 17:53 Uhr · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Quartalszahlen Q4/2025
Microsoft-Kurs fällt nach Zahlen nachbörslich klarheute, 22:11 Uhr · onvista
Microsoft-Kurs fällt nach Zahlen nachbörslich klar
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"heute, 10:47 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Alle Premium-News