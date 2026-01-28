Deutsche Anleihen legen vor US-Zinsentscheidung zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch vor der Bekanntgabe geldpolitischer Beschlüsse der US-Notenbank Fed etwas gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,14 Prozent auf 128,06 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,85 Prozent.

An den Finanzmärkten warten Anleger auf geldpolitischen Beschlüsse der Fed, die am Abend auf dem Programm stehen. Allgemein wird keine Fortsetzung der jüngsten Zinssenkung erwartet und eine unveränderte Leitzinsspanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Dafür spreche die weiter vergleichsweise hohe Inflation, heißt es in einem Kommentar der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). "Auch der Arbeitsmarkt scheint sich zu stabilisieren."

Sollte die Fed den Leitzins stabil halten, würde sie sich damit dem Druck der US-Regierung widersetzen. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt immer wieder Zinssenkungen gefordert und Notenbankpräsident Jerome Powell heftig beschimpft.

Nach Einschätzung der Helaba-Experten könnte Trump die geldpolitischen Beschlüsse der Fed dazu nutzen, einen neuen Notenbankchef bekanntzugeben, "von dem er sich eine lockerere Geldpolitik erhofft". Die reguläre Amtszeit von Powell endet im Mai. Es werden derzeit eine Reihe von möglichen Nachfolgern gehandelt./jkr/mis