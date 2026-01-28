Deutschland: Kauflaune steigt trotz Unsicherheiten

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Konsumlaune der Menschen in Deutschland hat sich zu Beginn des Jahres verbessert. Das Konsumklima der Nürnberger Forschungsinstitute GfK und NIM prognostiziert für Februar stieg im Vergleich zum Vormonat um 2,8 Zählern auf minus 24,1 Punkte, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Demnach erwarten die Verbraucherinnen und Verbraucher bessere Einkommen und sind wieder eher bereit, mehr Geld auszugeben.

Der höhere Mindestlohn und gesunkene Inflationsängste belebten die Einkommenserwartungen, erklärt NIM-Konsumexperte Rolf Bürkl. Der Indikator für die Einkommenserwartung stieg um 12 Punkte auf 5,1 Punkte. Auch die Anschaffungsneigung nahm um 3,5 Zähler auf minus 4,0 Punkte zu.

Trendwende bleibt fraglich

Die Forschungsinstitute befragen für das Konsumklima monatlich Verbraucher zu ihrer Stimmung, darunter zu den Einkommenserwartungen für die nächsten zwölf Monate, der Sparneigung und der Anschaffungsneigung.

Auch wenn das Konsumklima für Februar einen Anstieg sieht, das Niveau bleibt laut Bürkl niedrig. Und ob sich der positive Trend in den nächsten Monaten fortsetzt, bleibe abzuwarten. "Die anhaltenden geopolitischen Spannungen sowie eine Eskalation der Handelskonflikte könnten die Stimmung schnell wieder zum Kippen bringen."/igl/DP/jkr