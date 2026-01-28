Dritte Tarifrunde bei der Bahn - GDL fordert Angebot

dpa-AFX
BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Deutschen Bahn beginnt an diesem Mittwoch (9.30 Uhr) die dritte Tarifverhandlungsrunde mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). Das Treffen ist auf zwei Tage angelegt. Arbeitskämpfe sind nach wie vor nicht möglich. Bis Ende Februar gilt eine Friedenspflicht.

Allerdings erwartet die Gewerkschaft nach den vergangenen zwei Treffen ohne Angebot nun eine Offerte der Arbeitgeber. GDL-Chef Mario Reiß forderte "ein verhandlungsfähiges Angebot, das wir bewerten können, um die Grundlage für eine weitere Verhandlungsrunde zu schaffen".

Die GDL fordert in der Tarifauseinandersetzung 8 Prozent mehr Geld. 3,8 Prozent davon sollen über eine Entgelterhöhung erzielt werden. Die weiteren Erhöhungen will die Gewerkschaft über Umstrukturierungen im Tarifsystem erreichen. Konkret geht es dabei etwa um die Einführung einer neuen Tarifstufe. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen. Es ist die erste Tarifrunde nach der Ära des früheren GDL-Chefs Claus Weselsky./maa/DP/nas

