EQS-Adhoc: Aurubis AG: Aurubis AG erhöht Gesamtjahresprognose 2025/26 aufgrund verbesserten Marktausblicks

Aurubis AG: Aurubis AG erhöht Gesamtjahresprognose 2025/26 aufgrund verbesserten Marktausblicks



28.01.2026 / 14:55 CET/CEST

Aurubis AG erhöht Gesamtjahresprognose 2025/26 aufgrund verbesserten Marktausblicks

Hamburg, 28. Januar 2026 – Die Aurubis AG erhöht vor dem Hintergrund eines verbesserten Markt- und Ergebnisausblicks die Gesamtjahresprognose für das operative Ergebnis vor Steuern (EBT) von bislang 300 – 400 Mio. € auf 375 – 475 Mio. €. Maßgeblich für die Erhöhung der Ergebnisprognose sind insbesondere deutlich gestiegene Metallpreise und eine insgesamt sehr gute Nachfrage nach Kupferprodukten.

Im ersten Quartal 2025/26 erzielte die Aurubis AG ein operatives EBT in Höhe von 105 Mio. € (Vorjahr 130 Mio. €), welches im Rahmen der Erwartungen des Kapitalmarktes liegt.

Das IFRS-Konzernergebnis vor Steuern (EBT) im ersten Quartal 2025/26 beträgt 429 Mio. € (Vorjahr 339 Mio. €).

Ken Nagayama

Vice President

Investor Relations

Telefon +49 40 7883-3178

k.nagayama@aurubis.com

Dr. Björn Carsten Frenzel

Leiter

Konzernrechtsabteilung

Telefon +49 40 7883-3044

c.frenzel@aurubis.com



Hovestrasse 50

20539 Hamburg

www.aurubis.com

