EQS-Adhoc: Aurubis AG: Aurubis AG erhöht Gesamtjahresprognose 2025/26 aufgrund verbesserten Marktausblicks

Hamburg, 28. Januar 2026 – Die Aurubis AG erhöht vor dem Hintergrund eines verbesserten Markt- und Ergebnisausblicks die Gesamtjahresprognose für das operative Ergebnis vor Steuern (EBT) von bislang 300 – 400 Mio. € auf 375 – 475 Mio. €. Maßgeblich für die Erhöhung der Ergebnisprognose sind insbesondere deutlich gestiegene Metallpreise und eine insgesamt sehr gute Nachfrage nach Kupferprodukten.

Im ersten Quartal 2025/26 erzielte die Aurubis AG ein operatives EBT in Höhe von 105 Mio. € (Vorjahr 130 Mio. €), welches im Rahmen der Erwartungen des Kapitalmarktes liegt.

Das IFRS-Konzernergebnis vor Steuern (EBT) im ersten Quartal 2025/26 beträgt 429 Mio. € (Vorjahr 339 Mio. €).

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Aurubis AG
Hovestrasse 50
20539 Hamburg
Deutschland
Telefon:+49 (0)40 / 78 83 - 31 78
Fax:+49 (0)40 / 78 83 - 31 30
E-Mail:k.nagayama@aurubis.com
Internet:www.aurubis.com
ISIN:DE0006766504
WKN:676650
Indizes:MDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
