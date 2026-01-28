EQS-Adhoc: Cherry SE: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025, Prognose wird nicht erreicht
Cherry SE: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025, Prognose wird nicht erreicht
München, 28. Januar 2026 – Nach vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 erreichen der Konzernumsatz sowie die bereinigte Konzern-EBITDA-Marge* nicht die zuletzt am 13. November 2025 bestätigte Prognose. Der Konzernumsatz im Gesamtjahr 2025 beläuft sich voraussichtlich auf rund 94,3 Mio. Euro (Prognose: unteres Ende der Spanne von 100 bis 115 Mio. Euro), die bereinigte Konzern-EBITDA-Marge* wird voraussichtlich rund -10,4 % (Prognose: negative bereinigte EBITDA-Marge im hohen einstelligen Bereich) betragen.
Aufgrund des unter den Erwartungen liegenden Jahresergebnisses rechnet der Vorstand zudem wie im Vorjahr mit Wertberichtigungen auf Vermögenswerte des Anlage- und Umlaufvermögens.
*Die Definition der bereinigten EBITDA-Marge findet sich auf Seite 27 des Geschäftsberichts 2024 der Cherry SE, der unter https://ir.cherry.de/de/ abrufbar ist.
Mitteilende Person: Jurjen Jongma, Finanzvorstand
