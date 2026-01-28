EQS-Adhoc: Cherry SE: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025, Prognose wird nicht erreicht

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: Cherry SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Cherry SE: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025, Prognose wird nicht erreicht

28.01.2026 / 17:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 28. Januar 2026 – Nach vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 erreichen der Konzernumsatz sowie die bereinigte Konzern-EBITDA-Marge* nicht die zuletzt am 13. November 2025 bestätigte Prognose. Der Konzernumsatz im Gesamtjahr 2025 beläuft sich voraussichtlich auf rund 94,3 Mio. Euro (Prognose: unteres Ende der Spanne von 100 bis 115 Mio. Euro), die bereinigte Konzern-EBITDA-Marge* wird voraussichtlich rund -10,4 % (Prognose: negative bereinigte EBITDA-Marge im hohen einstelligen Bereich) betragen.

Aufgrund des unter den Erwartungen liegenden Jahresergebnisses rechnet der Vorstand zudem wie im Vorjahr mit Wertberichtigungen auf Vermögenswerte des Anlage- und Umlaufvermögens.

*Die Definition der bereinigten EBITDA-Marge findet sich auf Seite 27 des Geschäftsberichts 2024 der Cherry SE, der unter https://ir.cherry.de/de/ abrufbar ist.

Mitteilende Person: Jurjen Jongma, Finanzvorstand

Ende der Insiderinformation

28.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Cherry SE
Rosental 7, c/o Mindspace
80331 München
Deutschland
ISIN:DE000A3CRRN9
WKN:A3CRRN
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2267570
Ende der MitteilungEQS News-Service

2267570 28.01.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Cherry

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"heute, 10:47 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Alle Premium-News