EQS-AFR: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

28.01.2026 / 09:15 CET/CEST

Hiermit gibt die Aktienbrauerei Kaufbeuren AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.01.2026

Ort:

https://www.aktienbrauerei-ag.de/index.php?Geschaeftsberichte

Unternehmen: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG Hohe Buchleuthe 3 87600 Kaufbeuren Deutschland Internet: www.aktien-brauerei.de

