EQS-AFR: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

28.01.2026 / 09:15 CET/CEST
Hiermit gibt die Aktienbrauerei Kaufbeuren AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.01.2026
Ort:
https://www.aktienbrauerei-ag.de/index.php?Geschaeftsberichte
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Aktienbrauerei Kaufbeuren AG
|Hohe Buchleuthe 3
|87600 Kaufbeuren
|Deutschland
|Internet:
|www.aktien-brauerei.de
