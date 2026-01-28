EQS-AFR: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Aktienbrauerei Kaufbeuren AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

28.01.2026 / 09:15 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Aktienbrauerei Kaufbeuren AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.01.2026

Ort:

https://www.aktienbrauerei-ag.de/index.php?Geschaeftsberichte

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Aktienbrauerei Kaufbeuren AG
Hohe Buchleuthe 3
87600 Kaufbeuren
Deutschland
Internet:www.aktien-brauerei.de
Aktienbrauerei Kaufbeuren

