EQS-AFR: ElringKlinger AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Hiermit gibt die ElringKlinger AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://elringklinger.de/investor-relations/berichte-praesentationen/finanzberichte-pulse-magazin

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://elringklinger.de/en/investor-relations/reports-presentations/financial-reports-pulse-magazine

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://elringklinger.de/investor-relations/berichte-praesentationen/finanzberichte-pulse-magazin

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://elringklinger.de/en/investor-relations/reports-presentations/financial-reports-pulse-magazine

