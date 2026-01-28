EQS-AFR: ElringKlinger AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
28.01.2026
Hiermit gibt die ElringKlinger AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://elringklinger.de/investor-relations/berichte-praesentationen/finanzberichte-pulse-magazin
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://elringklinger.de/en/investor-relations/reports-presentations/financial-reports-pulse-magazine
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://elringklinger.de/investor-relations/berichte-praesentationen/finanzberichte-pulse-magazin
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://elringklinger.de/en/investor-relations/reports-presentations/financial-reports-pulse-magazine
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ElringKlinger AG
|Max-Eyth-Straße 2
|72581 Dettingen/Erms
|Deutschland
|Internet:
|www.elringklinger.de
