EQS-AFR: Leifheit Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

28.01.2026 / 17:10 CET/CEST

Hiermit gibt die Leifheit Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.leifheit-group.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.leifheit-group.com/en/investor-relations/reports-and-presentations

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.leifheit-group.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.leifheit-group.com/en/investor-relations/reports-and-presentations

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.leifheit-group.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.leifheit-group.com/en/investor-relations/reports-and-presentations

Sprache: Deutsch Unternehmen: Leifheit Aktiengesellschaft Leifheitstraße 1 56377 Nassau Deutschland Internet: www.leifheit-group.com

