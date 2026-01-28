EQS-AFR: Leifheit Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Leifheit Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Leifheit Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
28.01.2026 / 17:10 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Leifheit Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort:
https://www.leifheit-group.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort:
https://www.leifheit-group.com/en/investor-relations/reports-and-presentations
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort:
https://www.leifheit-group.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort:
https://www.leifheit-group.com/en/investor-relations/reports-and-presentations
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort:
https://www.leifheit-group.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort:
https://www.leifheit-group.com/en/investor-relations/reports-and-presentations
28.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Leifheit Aktiengesellschaft
|Leifheitstraße 1
|56377 Nassau
|Deutschland
|Internet:
|www.leifheit-group.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2267592 28.01.2026 CET/CEST