EQS-AFR: The Social Chain AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: The Social Chain AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

The Social Chain AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



28.01.2026 / 15:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die The Social Chain AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.01.2026

Ort:

https://thesocialchain.ag/investor-relations/finanzpublikationen

28.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: The Social Chain AG Alte Jakobstraße 85/86 10179 Berlin Deutschland Internet: https://www.thesocialchain.ag/

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2267022 28.01.2026 CET/CEST