EQS-AFR: Vulcan Energy Resources Limited: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Hiermit gibt die Vulcan Energy Resources Limited bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026

Ort:

https://v-er.eu/annual-reporting-suite

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.09.2026

Ort:

https://v-er.eu/annual-reporting-suite

Sprache: Deutsch Unternehmen: Vulcan Energy Resources Limited Unit 1, Level 11, 1 Spring Street WA 6000 Perth Australien Internet: www.v-er.eu

