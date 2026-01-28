EQS-AFR: Vulcan Energy Resources Limited: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Vulcan Energy Resources Limited / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Vulcan Energy Resources Limited: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

28.01.2026 / 12:33 CET/CEST
Hiermit gibt die Vulcan Energy Resources Limited bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026

Ort:

https://v-er.eu/annual-reporting-suite

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.09.2026

Ort:

https://v-er.eu/annual-reporting-suite

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Vulcan Energy Resources Limited
Unit 1, Level 11, 1 Spring Street
WA 6000 Perth
Australien
Internet:www.v-er.eu
Vulcan Energy Resources

