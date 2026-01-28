EQS-AFR: YOC AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

YOC AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

28.01.2026 / 16:28 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die YOC AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026

Ort:

https://yoc.com/de/finanzberichte

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026

Ort:

https://yoc.com/de/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026

Ort:

https://yoc.com/financial-reports

Sprache:Deutsch
Unternehmen:YOC AG
Greifswalder Str. 212
10405 Berlin
Deutschland
Internet:www.yoc.com
Ende der Mitteilung

2267568 28.01.2026 CET/CEST

YOC

