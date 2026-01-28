EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Christoph Glingener, Erwerb von 3.011 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund des Vestings einer Gesamtzahl von 3.011 Restricted Stock Units ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



28.01.2026 / 10:41 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Christoph Nachname(n): Glingener

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Chief Technology Officer

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Adtran Holdings, Inc.

b) LEI

549300VV36J86CRRWF77

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: US00486H1059

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 3.011 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund des Vestings einer Gesamtzahl von 3.011 Restricted Stock Units (RSUs) im Rahmen des Employee Stock Incentive Plan 2020 (gewährt am 26. Januar 2024).

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 9,73 USD 29.297,03 USD

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 9,73 USD 29.297,03 USD

e) Datum des Geschäfts

26.01.2026; UTC−6

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

