EQS-DD: pferdewetten.de AG: Markus A. Knoss, Bezug von Aktien aus Kapitalerhöhung

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.01.2026 / 17:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Markus A.
Nachname(n):Knoss

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

pferdewetten.de AG

b) LEI

391200QG00R11VCOUR60 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A40ZTL5

b) Art des Geschäfts

Bezug von Aktien aus Kapitalerhöhung

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
2,75 EUR13.750,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
2,75 EUR13.750,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

27.01.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache:Deutsch
Unternehmen:pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland
Internet:www.pferdewetten.ag
Ende der MitteilungEQS News-Service

103010 28.01.2026 CET/CEST

Pferdewetten.de

