EQS-DD: pferdewetten.de AG: Markus A. Knoss, Bezug von Aktien aus Kapitalerhöhung

28.01.2026 / 17:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Markus A. Nachname(n): Knoss

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

pferdewetten.de AG

b) LEI

391200QG00R11VCOUR60

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A40ZTL5

b) Art des Geschäfts

Bezug von Aktien aus Kapitalerhöhung

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 2,75 EUR 13.750,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 2,75 EUR 13.750,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

27.01.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

