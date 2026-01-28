EQS-DD: The Platform Group SE & Co. KGaA: Bjoern Minnier, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



28.01.2026 / 12:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Bjoern Nachname(n): Minnier

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: M&A/ Finance

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

The Platform Group SE & Co. KGaA

b) LEI

391200T7OHCG8YPRQW61

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A40ZW88

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 4,53 EUR 9.989,96 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 4,53 EUR 9.989,9600 EUR

e) Datum des Geschäfts

28.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Trade Republic MIC: TRBX

28.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: The Platform Group SE & Co. KGaA Schloss Elbroich, Am Falder 4 40589 Düsseldorf Deutschland Internet: https://the-platform-group.com/

Ende der Mitteilung EQS News-Service

103008 28.01.2026 CET/CEST