EQS-DD: The Platform Group SE & Co. KGaA: Bjoern Minnier, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.01.2026 / 12:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Bjoern
Nachname(n):Minnier

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:M&A/ Finance

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

The Platform Group SE & Co. KGaA

b) LEI

391200T7OHCG8YPRQW61 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A40ZW88

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
4,53 EUR9.989,96 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
4,53 EUR9.989,9600 EUR

e) Datum des Geschäfts

28.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Trade Republic
MIC:TRBX

Sprache:Deutsch
Unternehmen:The Platform Group SE & Co. KGaA
Schloss Elbroich, Am Falder 4
40589 Düsseldorf
Deutschland
Internet:https://the-platform-group.com/
