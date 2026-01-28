EQS-News: Boehringer Ingelheim und Simcere gehen Partnerschaft ein, um eine dual-zielgerichtete Antikörperbehandlung zur Behandlung von entzündlichen Darmerkrankungen voranzutreiben

EQS-News: Simcere Pharmaceutical Group Limited / Schlagwort(e): Vereinbarung/Vertrag

Boehringer Ingelheim und Simcere gehen Partnerschaft ein, um eine dual-zielgerichtete Antikörperbehandlung zur Behandlung von entzündlichen Darmerkrankungen voranzutreiben



28.01.2026 / 11:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Neuartiger bispezifischer Antikörper TL1A/IL23p19 zielt auf die Auslöser der Krankheitspathogenese ab, um die Wirksamkeitsgrenze bei entzündlichen Darmerkrankungen zu überwinden.

Lizenz- und Kooperationsvereinbarung stärkt Boehringers Pipeline für Entzündungskrankheiten mit einem potenziellen, erstklassigen, präklinischen Wirkstoff.

Boehringer erhält weltweite Rechte an dem Produkt, mit Ausnahme von Großchina; Simcere hat Anspruch auf Zahlungen in Höhe von bis zu 1.058 Millionen Euro .

SHANGHAI, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Simcere Pharmaceutical Group Ltd. ("Simcere") (HKEX: 2096) und Boehringer Ingelheim gaben heute eine Lizenz- und Kooperationsvereinbarung zur Entwicklung von SIM0709 bekannt, einem präklinischen bispezifischen Antikörper gegen TL1A/IL23p19 von Simcere zur Behandlung von entzündlichen Darmerkrankungen (IBD).

Cooperation of Simcere and Boehringer Ingelheim

Weltweit sind schätzungsweise mehr als drei Millionen Menschen von IBD betroffen, einer lebenslangen, fortschreitenden Erkrankung, die zu häufigen Krankenhausaufenthalten und Operationen führt und die Lebensqualität der Patienten erheblich beeinträchtigt. Die derzeitigen medizinischen Behandlungsmöglichkeiten können diese Komplikationen nicht vollständig verhindern oder rückgängig machen, sodass ein klarer ungedeckter Bedarf besteht. Durch diese Partnerschaft wollen Boehringer und Simcere einen innovativen Ansatz vorantreiben, um die Behandlungsmöglichkeiten neu zu definieren und die Ergebnisse für Patienten weltweit zu verbessern.

SIM0709 ist ein langwirksamer humanisierter bispezifischer Antikörper, der von Simcere unter Verwendung seiner proprietären multispezifischen Antikörperplattform entwickelt wurde. Er zielt gleichzeitig auf das Tumornekrosefaktor-Liganden-Superfamilienmitglied 15 (TL1A) und Interleukin-23 (IL-23) ab und blockiert damit zwei zentrale Signalwege, die das Auftreten und Fortschreiten von IBD vorantreiben. Sowohl in In-vitro-Primärzellstudien als auch in In-vivo-Tierstudien zeigte SIM0709 eine überlegene synergistische Wirksamkeit und übertraf sogar die Kombination der beiden entsprechenden Monotherapien.

Carine Boustany, Leiterin der US-Innovationsabteilung und globale Leiterin für Immunologie und Atemwegserkrankungen bei Boehringer Ingelheim, sagte: „Bei IBD leiden trotz der derzeit verfügbaren entzündungshemmenden Therapien immer noch zu viele Patienten unter einem Fortschreiten der Erkrankung und schweren Komplikationen. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Simcere die Entwicklung dieses Therapeutikums als potenziell lebensverändernde Option für Patienten mit IBD voranzutreiben."

„Der bispezifische Antikörper SIM0709 von Simcere wurde mit unserer proprietären multispezifischen Antikörperplattform entwickelt und verfügt über das Potenzial, eine bahnbrechende Therapie für IBD zu werden. Die Partnerschaft mit Boehringer Ingelheim, das sich seit langem engagiert und über fundierte Fachkenntnisse in der Immunologie verfügt, versetzt das Präparat in die Lage, eine strenge globale Entwicklung zu durchlaufen", sagte Gaobo Zhou, Chief Investment Officer der Simcere Pharmaceutical Group. „Gemeinsam wollen wir die klinische Entwicklung beschleunigen und eine Behandlungsoption vorantreiben, die die Ergebnisse für Patienten weltweit verbessern könnte, die von IBD betroffen sind."

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhält Boehringer die weltweiten Rechte an dem Produkt, mit Ausnahme von Großchina. Simcere hat Anspruch auf eine Vorauszahlung sowie auf erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen für Entwicklung, Zulassung und Vertrieb in Höhe von bis zu 1.058 Millionen Euro sowie auf Lizenzgebühren für den Nettoumsatz außerhalb des Großraums China.

Dies ist die zweite Auslizenzierungstransaktion von Simcere im Bereich der Autoimmunerkrankungen. Bis Januar 2026 hat Simcere insgesamt fünf Auslizenzierungsverträge für seine selbst entwickelten neuartigen Arzneimitteltechnologien mit einem potenziellen Gesamtwert von rund 4,6 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.

Informationen zu Simcere Pharmaceutical Group Limited

Simcere Pharmaceutical Group Limited (2096.HK) ist ein innovationsgetriebenes Pharmaunternehmen, das sich auf vier Therapiebereiche konzentriert: Neurowissenschaften, Onkologie, Autoimmunerkrankungen und Infektionsbekämpfung. Wir erkunden proaktiv Bereiche mit erheblichem ungedecktem Bedarf und haben uns der Mission „Für Patienten, fürs Leben" verschrieben. Angetrieben durch unsere internen Forschungs- und Entwicklungsbemühungen und synergetische Innovationen hat Simcere strategische Kooperationspartnerschaften mit vielen innovativen Unternehmen und Forschungsinstituten geschlossen Mehr erfahren Sie unter www.simcere.com.

Informationen zu Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sowohl im Bereich der Human- als auch der Tiergesundheit tätig ist. Als einer der führenden Investoren der Branche in Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung innovativer Therapien, die das Leben in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf verbessern und verlängern können. Boehringer ist seit seiner Gründung im Jahr 1885 unabhängig und verfolgt eine langfristige Perspektive, indem es Nachhaltigkeit in die gesamte Wertschöpfungskette einbindet. Unsere rund 54.500 Mitarbeiter sind in über 130 Märkten tätig, um eine gesündere und nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Mehr erfahren Sie unter www.boehringer-ingelheim.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2870432/17694775722810.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/boehringer-ingelheim-und-simcere-gehen-partnerschaft-ein-um-eine-dual-zielgerichtete-antikorperbehandlung-zur-behandlung-von-entzundlichen-darmerkrankungen-voranzutreiben-302672470.html

28.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2267320 28.01.2026 CET/CEST