EQS-News: Cherry SE veröffentlicht vorläufige Konzernkennzahlen zum vierten Quartal und Geschäftsjahr 2025

München, 28. Januar 2026 – Die Cherry SE gibt heute ihre vorläufigen und noch ungeprüften Konzernkennzahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 bekannt. Der vorläufige Konzernumsatz 2025 liegt mit 94,3 Mio. Euro um 15 % unter Vorjahr (110,4 Mio. Euro) und damit unter der Prognose des unteren Endes einer Spanne von 100 bis 115 Mio. Euro. Der Rückgang ist auf die schwächere Nachfrage im Bereich Components sowie auf zwei Sondereffekte im Bereich Digital Health, namentlich die Veräußerung des Geschäfts mit Hygienetastaturen und den TI-Aufschub seitens der Bundesregierung, zurückzuführen. Die vorläufige bereinigte Konzern-EBITDA-Marge liegt mit -10,4 % (2024: -6,3 %) leicht unter dem prognostizierten hoch einstelligen negativen Bereich.

Das Jahr 2025 war von einer konsequenten Portfoliobereinigung und weitreichenden Restrukturierungsmaßnahmen geprägt. Neben einem Umsatzanstieg im vierten Quartal kann das Segment Peripherals auch eine verbesserte Bruttomarge vorweisen und damit belegen, dass die eingeleiteten Maßnahmen greifen. Auch das Geschäft mit eHealth-Terminals entwickelte sich im vierten Quartal erfreulich. Das bereinigte Konzern-EBITDA betrug 2025 -9,8 Mio. Euro (2024: -7,0 Mio. Euro), da der Umsatzrückgang nur teilweise durch hohe Kostendisziplin kompensiert werden konnte.

Der Konzernumsatz der Cherry SE lag im vierten Quartal 2025 bei 23,7 Mio. Euro (Q4 2024: 26,3 Mio. Euro). Dieser Rückgang resultiert primär aus dem Wegfall der Umsatzerlöse der im Mai 2025 veräußerten „Active Key“ und konnte durch höhere Umsätze in Peripherals sowie mit eHealth-Terminals teilweise kompensiert werden. Das bereinigte EBITDA im Schlussquartal verbesserte sich hingegen auf -4,9 Mio. Euro (Q4 2024: -6,3 Mio. Euro), gestützt durch Kostensenkungen und gestiegene Bruttomargen im europäischen Peripheriegeschäft.

Digital Health & Solutions:

Das Terminal-Geschäft entwickelte sich im abgelaufenen Jahr sehr dynamisch: Der Umsatz mit eHealth-Terminals stieg im Gesamtjahr um 26 % gegenüber Vorjahr und verzeichnete im vierten Quartal 2025 trotz der regulatorischen Änderungen ein noch deutlicheres Plus von 38 %. Mit dem Beschluss des Bundestags vom 6. November 2025 wurde die TI-Anbindungspflicht für rund 90.000 Heil- und Hilfsmittelerbringer (z. B. Physiotherapeuten) kurzfristig vom Januar 2026 auf Oktober 2027 verschoben. Infolgedessen blieben die für das vierte Quartal 2025 erwarteten Umsätze aus Erstausstattungen für diese Berufsgruppen aus, was bei der Cherry SE zu Umsatzeinbußen in Millionenhöhe führte. Auf vergleichbarer Basis – bereinigt um den Verkauf von „Active Key“ - lag der Segmentumsatz 2025 dennoch nur marginal unter jenem des Vorjahres. Ergebnisseitig wurde im vierten Quartal sowie im Gesamtjahr 2025 ein Rückgang verzeichnet, der insbesondere auf Kosten im Zusammenhang mit der Beendigung des Smartlink-Projekts (siehe Halbjahresbericht 2025) zurückgeführt werden kann.

Gaming & Office Peripherals:

Im Geschäft mit Peripheriegeräten zeigt die Neuausrichtung erste Erfolge. Die Cherry SE hat hier den Übergang von einem “sell-in”- zu einem “sell-through”-orientierten Betriebsmodell eingeleitet, um die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu steigern. Das Umsatz- und Margenmomentum stieg zum Jahresende spürbar an: Während der Umsatz auf Jahressicht noch rückläufig war, konnte im vierten Quartal 2025 bereits ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielt werden. Besonders erfreulich entwickelte sich das Geschäft mit Office-Peripheriegeräten in Europa, wo neben dem Volumen auch die Bruttomarge deutlich verbessert werden konnte.

Components:

Im Segment Components setzte sich der negative Trend der ersten neun Monate 2025 auch zum Jahresende fort. Der Umsatz blieb rückläufig, und das Segmentergebnis drehte nach einem ausgeglichenen Vorjahr für das Gesamtjahr 2025 ins Minus. Diese Entwicklung bestätigt die strategische Entscheidung, die Eigenproduktion in Auerbach einzustellen und die Fertigung nach China auszulagern. Das Ergebnis des Segments war im Berichtsjahr 2025 maßgeblich von den einmaligen Restrukturierungskosten für die Umwandlung des Standorts Auerbach in ein Logistikzentrum belastet.

Rogier Volmer, CEO der Cherry SE: „Im vergangenen Jahr hat CHERRY die notwendigen Weichen im Bereich Peripherals gestellt und die Transformation des gesamten Unternehmens entscheidend vorangetrieben. Daneben konzentrieren wir uns weiter auf margenstarke Hardware- und Softwarelösungen im Gesundheitswesen. Die regulatorische Verzögerung bei der TI-Anbindung ändert nichts an dem enormen Potenzial, das dieser Markt uns weiterhin bietet.“

Jurjen Jongma, CFO der Cherry SE: „Dass wir das bereinigte EBITDA trotz der anhaltenden Herausforderungen im Markt für Peripheriegeräte sowie des regulatorischen Gegenwinds im Gesundheitsbereich im vierten Quartal steigern konnten, unterstreicht die verbesserte Flexibilität unserer Organisation. Für das laufende Jahr steht nun die weitere Stärkung der Liquidität im Vordergrund, um unsere finanzielle Basis für künftiges Wachstum konsequent abzusichern.”

Am 5. März 2026 wird die Gesellschaft auf ihrer Webseite weitere ausgewählte Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2025 sowie ihre Analysten- und Investorenpräsentation zur Verfügung stellen.

Über Cherry

Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen, Mikrofonen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden.

CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Deutschland (Auerbach in der Oberpfalz). Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Service, Logistik und Produktion an Standorten in Deutschland (Auerbach), China (Zhuhai) und Österreich (Wien) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Deutschland (München, Auerbach), Frankreich (Paris), Schweden (Landskrona), den USA (Kenosha), China (Shanghai) und Taiwan (Taipeh).

