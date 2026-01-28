EQS-News: Innovation trifft auf Leichtathletik: Huawei und Eliud Kipchoge präsentieren die Laufuhr der nächsten Generation

EQS-News: HUAWEI / Schlagwort(e): Produkteinführung

Innovation trifft auf Leichtathletik: Huawei und Eliud Kipchoge präsentieren die Laufuhr der nächsten Generation



SHENZHEN, China, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Am 5. Januar 2026 gab das dsm-firmenich Running Team, zu dem auch die Marathon-Ikone Eliud Kipchoge gehört, eine bahnbrechende Partnerschaft mit Huawei bekannt. Als offizieller Technologiepartner schließt sich Huawei mit diesem beispiellosen Team zusammen, das als das weltweit beeindruckendste Laufteam bekannt ist, um die Begeisterung für den Laufsport zu fördern, die Leidenschaft für diesen Sport zu wecken und intelligentere Trainingsmethoden zu unterstützen. Alex Huang, Marketingleiter der Huawei Consumer Business Group, erklärte: „Durch die Kombination der Expertise von Huawei im Bereich intelligenter Wearable-Technologie mit dem fundierten Leistungswissen des Teams möchten wir wertvolle Erkenntnisse liefern, von denen nicht nur Spitzensportler, sondern Läufer aller Leistungsstufen weltweit profitieren können."

Kipchoge wird weltweit als lebende Legende unter den Läufern angesehen und seine Karriere ist wahrhaftig legendär. Seine bahnbrechende Leistung, einen Marathon in 1 Stunde, 59 Minuten und 40 Sekunden zu absolvieren, durchbrach die schwer zu erreichende Zwei-Stunden-Barriere – ein historischer Meilenstein, der die Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit neu definierte und seine Überzeugung verkörperte, dass „kein Mensch Grenzen hat" (No Human Is Limited). Für Ihn ist Laufen keine elitäre Sportart, sondern eine universelle Aktivität, die allen offensteht, unabhängig von Alter oder Distanzzielen. Laufen heißt, frei zu sein. Laufen heißt, gesund zu sein. Gemeinsam zu laufen bedeutet, vereint zu sein. Deshalb geht es im nächsten Kapitel von Eliuds Karriere darum, eine globale Läuferbewegung zu schaffen.

Um die universelle Leidenschaft für das Laufen zu fördern, sucht Kipchoge einen weltweit einflussreichen Partner mit modernster Technologie und einem umfangreichen Nutzernetzwerk – und Huawei ist die perfekte Wahl. Seit über 12 Jahren ist Huawei führend im Gesundheits- und Fitnessbereich und hat bis Juni 2025[1] weltweit über 200 Millionen Wearables ausgeliefert. In den ersten drei Quartalen desselben Jahres war das Unternehmen weltweit führend bei den Auslieferungen. Dank seines Engagements für Innovation und seiner umfangreichen Nutzergemeinschaft verkörpert Huawei die Essenz der Exzellenz im Laufsport. Seine hochmodernen Lösungen bieten Kipchoge und seinem Team wertvolle Erkenntnisse wie präzise Trainingsdaten und wissenschaftliche Belastungsbewertungen, die es Elite-Läufern ermöglichen, Grenzen zu überwinden und das Machbare neu zu definieren.

Diese Zusammenarbeit bringt eine bemerkenswerte Neuigkeit mit sich: Huawei wird eine hochmoderne professionelle Laufuhr vorstellen und damit fünf Jahre nach der Einführung der ersten Generation der HUAWEI WATCH GT Runner im Jahr 2021 sein Comeback in diesem Bereich feiern. In dieser Zeit hat Huawei seinen technologischen Vorsprung sorgfältig ausgebaut: Das TruSense-System bietet beispiellose Präzision, Reaktionsfähigkeit und Vollständigkeit im Bereich Gesundheits- und Fitness-Tracking; das Sunflower-Positionierungssystem stellt einen Quantensprung in der Positionierungsgenauigkeit dar; strenge Tests mit über 100 Läufern gewährleisten eine Genauigkeit der Leistungsprognosen von über 97 %[2], während ein maschinelles Lernmodell zur Ermüdungsbewertung Athleten in die Lage versetzt, intelligenter zu trainieren. Elite-Läufer wie Kipchoge und Joshua Cheptegei tragen mit ihren realen Erkenntnissen aus Training und Wettkämpfen zur Steigerung des Vertrauens bei und treiben iterative Verbesserungen der Algorithmen und Funktionen voran, um Geräte zu entwickeln, die den Bedürfnissen der Läufer wirklich entsprechen.

Diese hochmoderne Laufuhr wurde entwickelt, um eine seit langem bestehende Herausforderung auf dem Markt anzugehen: die Überbrückung der Kluft zwischen High-End-Funktionalität und benutzerfreundlichem Design. Während die meisten bestehenden Modelle ausschließlich auf Elite-Läufer ausgerichtet sind und mit komplexen Funktionen ausgestattet sind, die Gelegenheitsnutzer überfordern, nutzt Huawei sein umfangreiches Know-how im Bereich der 3C-Technologie, um eine vielseitige Lösung zu entwickeln. Das Modell wurde entwickelt, um den hohen Anforderungen erfahrener Läufer gerecht zu werden und gleichzeitig für Anfänger zugänglich zu bleiben. Darüber hinaus dient es als umfassendes Gesundheitsmanagement-Tool für die allgemeine Bevölkerung. Durch die Beseitigung von Hindernissen und die nahtlose Verbindung von professioneller sportlicher Leistung mit leicht zugänglicher Gesundheitsüberwachung unterstützt Huawei alle Menschen, die ein erfülltes Leben führen möchten, dabei, die Freude und Vitalität des Laufens zu entdecken.

