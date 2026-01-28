EQS-News: Metavista3D in den CES 2026-Highlights von Netzwelt Gewürdigt

EQS-News: Metavista3D, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 28. Januar 2026) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in der redaktionellen Berichterstattung von Netzwelt über die auf der CES 2026 präsentierten Innovationen vorgestellt wurde. Netzwelt, eines der führenden deutschen Technologieportale, nahm Metavista3D in seine Berichterstattung über die Highlights der CES 2026 Innovation Awards auf und steigerte damit die Bekanntheit des Unternehmens bei einem europäischen Publikum.

Der Netzwelt-Artikel zu den Highlights der CES 2026 beleuchtet bemerkenswerte Technologien und aufkommende Trends. Die Erwähnung von Metavista3D in dieser Berichterstattung spiegelt das breite Interesse der Branche an den fortschrittlichen 3D-Display-Lösungen des Unternehmens wider.

"Die Erwähnung in den CES-Highlights von Netzwelt ist eine wichtige Bestätigung für die von uns entwickelten Technologielösungen und deren Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Branchen", sagte Jeff Carlson, Chief Executive Officer von Metavista3D. "Wir sind dankbar für die Anerkennung und freuen uns, die Grenzen der 3D-Raumdarstellung weiterhin zu erweitern."

Der Netzwelt-Artikel zur CES ist hier abrufbar: https://www.netzwelt.de/news/249903-netzwelt-innovation-award-2026-spannendsten-highlights-ces.html Der Artikel ist nur in deutscher Sprache verfügbar.

Über Metavista3D

Metavista3D Inc. entwickelt über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG KI-gesteuerte, pseudo-holografische Display-Technologien, die eine brillenfreie 3D-Visualisierung von räumlichen Inhalten ermöglichen. Das Unternehmen hält ein Portfolio von über 20 Patenten im Zusammenhang mit dieser Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.metavista3D.com.

Die Aktien von Metavista3D werden öffentlich gehandelt und sind in Kanada an der TSX Venture Exchange unter dem Tickersymbol DDD sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse und anderen Börsen unter dem Tickersymbol E3T notiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Die in dieser Pressemitteilung verwendeten Wörter "können", "würden", "könnten", "werden", "beabsichtigen", "planen", "erwarten", "glauben", "anstreben", "vorschlagen", "schätzen", "prognostizieren" und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf das Unternehmen beziehen, dienen der Kennzeichnung zukunftsgerichteter Aussagen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem hinsichtlich der Entwicklung und des Ausbaus der Technologie des Unternehmens sowie der Geschäftsziele des Unternehmens. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Solche Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider, basierend auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen, und unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Änderungen des Marktes, des Wettbewerbs, staatlicher oder regulatorischer Entwicklungen, der allgemeinen Wirtschaftslage und anderer Faktoren, die in den öffentlichen Veröffentlichungen des Unternehmens dargelegt sind. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die oben genannten. Diese Faktoren sind nicht als abschließend zu betrachten. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten verwirklichen oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, und auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte nicht übermäßig vertraut werden. Diese Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS

Jeffrey Carlson, CEO

E: jeff@metavista3d.com

T: +1 (702) 518-3220

