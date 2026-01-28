EQS-News: Montero kündigt Wechsel im Vorstand und Prüfungsausschuss an

EQS-News: Montero Mining and Exploration Ltd. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 28. Januar 2026) - Montero Mining and Exploration Ltd. (TSXV: MON) (OTCID: MXTRF) (FSE: ES0) ("Montero" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass Andrew Thomson mit Wirkung vom 26. Januar 2026 von seinem Amt als Direktor des Unternehmens und als Vorsitzender des Prüfungsausschusses zurückgetreten ist, um andere berufliche Möglichkeiten wahrzunehmen.

Herr Thomson ist ein langjähriger und treuer Unterstützer von Montero und hat dem Unternehmen viele Jahre lang gedient. Während dieser Zeit leistete er wertvolle Führungsarbeit und übernahm Aufsichtsaufgaben, insbesondere als Vorsitzender des Prüfungsausschusses. Er leistete einen bedeutenden Beitrag zur Unternehmensführung und strategischen Ausrichtung des Unternehmens.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung danken Herrn Thomson für seinen Einsatz, seine Professionalität und sein Engagement für Montero und wünschen ihm viel Erfolg bei seinen weiteren Unternehmungen. Er wird sehr vermisst werden.

Zudem gibt das Unternehmen bekannt, dass Tim Livesey, einer der aktuellen Direktoren von Montero, vorübergehend den Vorsitz des Prüfungsausschusses übernommen hat. Herr Livesey ist eine erfahrene Führungskraft im Bereich Bergbau. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Unternehmensführung, Projektentwicklung und internationaler Bergbaubetrieb.

Über Montero

Montero Mining and Exploration Ltd. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf der Erschließung von Mineralien in Schwellenländern. Montero hält eine 100%ige Beteiligung am Kupfer-Molybdän-Projekt Avispa im Norden Chiles sowie eine Option auf den Erwerb der Goldprojekte Elvira und Potrero im Maricunga-Gürtel. Diese Projekte befinden sich derzeit in der Explorationsphase. Der Vorstand und das Management des Unternehmens haben eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Entdeckung und Erschließung von Edel- und Basismetallprojekten.

Das Unternehmen schloss vor kurzem einen Vergleich in Höhe von 27 Millionen USD mit der Regierung von Tansania und legte so den Disput um das enteignete Projekt Wigu Hill für Seltene Erden bei. Ungefähr 15 Millionen Dollar des Vergleichserlöses wurden im Juli 2025 an die Aktionäre ausgeschüttet.

Montero ist an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol MON notiert und verfügt über 8.353.833 Stammaktien und 835.383 ausstehende Aktienoptionen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Montero Mining and Exploration Ltd.

Dr. Tony Harwood, President und Chief Executive Officer

E-Mail: ir@monteromining.com

Tel: +1 604 428 7050

www.monteromining.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Alle Zahlen sind in kanadischen Dollar ausgedrückt, sofern nicht anders angegeben.

WARNHINWEISE ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie "plant", "erwartet", "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "plant", "schätzt", prognostiziert", "beabsichtigt", "geht davon aus" "oder "geht nicht davon aus" oder "glaubt", bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Formulierungen erkennen, oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden", "eintreten" oder "erzielt werden" "können", "könnten", "würden", "vielleicht werden" oder "werden". Diese Aussagen beruhen auf Informationen, die Montero derzeit zur Verfügung stehen. Montero bietet keine Gewähr dafür, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Ergebnisse von Montero erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten insbesondere Aussagen in Bezug auf den Handel an der FSE und den breiteren Zugang, den die Notierung an den drei genannten Börsen den Investoren bietet, sowie die zusätzliche Liquidität, die sie den Aktionären des Unternehmens verschaffen kann. Diese tatsächlichen Ergebnisse beziehen sich unter anderem auf den Kapitaleinsatz des Unternehmens, Geschäftsaussichten, Strategien, regulatorische Entwicklungen, künftige Rohstoffpreise, Wechselkurse, zufriedenstellende Vereinbarungen für die Zahlung von Rechtskosten, die Fähigkeit des Unternehmens, geeignete Explorationsprojekte zu finden, Explorationsergebnisse, Projekterschließung, Sanierung und Kapitalkosten der Mineralliegenschaften von Montero sowie die finanzielle Lage und die Aussichten. All dies kann aus vielen Gründen wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die derzeit in solchen Aussagen erwartet werden, wie zum Beispiel: Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen und der Bedingungen auf den Finanzmärkten; Änderungen der Nachfrage und der Preise für Mineralien; Rechtsstreitigkeiten, gesetzgeberische, umweltbezogene und andere gerichtliche, behördliche, politische und wettbewerbsbezogene Entwicklungen; technologische und betriebliche Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Monteros Aktivitäten; und andere Angelegenheiten, die in dieser Pressemitteilung und in den bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen erörtert werden. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen von Montero beeinflussen können. Diese und andere Faktoren sind sorgfältig abzuwägen. Leser*innen sollten sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Montero verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich ist.

