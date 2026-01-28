EQS-News: TECNIMONT (MAIRE) STEIGT DURCH EINE STRATEGISCHE VEREINBARUNG MIT ARGENT LNG IN DEN USA ZUM AUFBAU EINER LNG-EXPORTANLAGE IN LOUISIANA IN DEN LNG-MARKT EIN

EQS-News: MAIRE S.p.A. / Schlagwort(e): Vertrag

TECNIMONT hat eine Absichtserklärung unterzeichnet, um als integrierter Ingenieurdienstleister an der Entwicklung des bahnbrechenden 25-MTPA-LNG-Projekts von Argent LNG in Louisiana, USA, mitzuwirken.

TECNIMONT wird seine bewährte Fähigkeit zur Integration fortschrittlicher Technologien von Original Equipment Manufacturern (OEM) in den Bereichen Engineering, Genehmigungen der Federal Energy Regulatory Commission (FERC) und Front-Engineering Design (FEED) nutzen, für die die Verträge voraussichtlich in Kürze abgeschlossen werden.

Die Zusammenarbeit stellt eine Plattform für Innovationen dar, die italienisches und amerikanisches Fachwissen miteinander verbindet, um widerstandsfähige, skalierbare und wiederholbare LNG-Infrastrukturen aufzubauen.

MAILAND, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- MAIRE (Mailand: MAIRE) gibt bekannt, dass TECNIMONT S.p.A. eine Absichtserklärung mit Argent LNG, LLC („Argent LNG") unterzeichnet hat, die den strategischen Einstieg von TECNIMONT in den globalen LNG-Markt markiert. Das Term Sheet bildet die Grundlage für die Beteiligung von TECNIMONT an der Entwicklung des Argent LNG-Exportanlagenprojekts in Port Fourchon, Louisiana – einem der strategisch günstigsten und hurrikansichersten Energiezentren der Vereinigten Staaten.

Maire Logo

Dieser strategische Rahmen stellt den ersten operativen Schritt von TECNIMONT im Bereich LNG-Export dar, einem Geschäftsbereich, der zu den Wachstumstreibern der Geschäftseinheit Integrated Engineering & Construction (IE&CS) von MAIRE zählt.

TECNIMONT und Argent LNG vereinbaren eine langfristige Zusammenarbeit in den Bereichen Engineering und Projektentwicklung, während das Projekt die Genehmigungsphase der Federal Energy Regulatory Commission (FERC) und die Front-End-Engineering-Design-Phase (FEED) durchläuft, für die die Verträge voraussichtlich in Kürze abgeschlossen werden, um die endgültige Investitionsentscheidung zu unterstützen.

Die modulare Plattform von Argent LNG und TECNIMONT ist vollständig reproduzierbar, skalierbar und finanzierbar und ermöglicht schnelle und vorhersehbare Reaktionen auf die weltweite LNG-Nachfrage. Jedes Modul wurde hinsichtlich Konstruierbarkeit, Transportfähigkeit und Integration mit bewährten Technologien von Original Equipment Manufacturers (OEM) optimiert. Die Plattform von Argent LNG wurde auf der Grundlage modularer Lösungen von weltweit anerkannten Technologieführern entwickelt. Dieser integrierte Ansatz soll die Ausführungssicherheit verbessern, Schnittstellenrisiken reduzieren und einen disziplinierten Weg zur endgültigen Investitionsentscheidung unterstützen.

Die Zusammenarbeit liefert eine wirklich bankfähige und wiederholbare Lösung, die in mehreren Projekten und Regionen eingesetzt werden kann und einen neuen globalen Standard für modulare LNG-Infrastrukturen definiert.

Diese Leistung ist ein weiterer Beweis für die Fähigkeit von TECNIMONT, eine disziplinierte Entwicklung, präzise technische Ausführung und Integration von OEM-Technologien wie z.B. von Baker Hughes zu liefern.

Alessandro Bernini, Chief Executive Officer von MAIRE, kommentierte: „Wir sind sehr stolz und freuen uns sehr, dieses innovative Projekt zu starten. Diese Zusammenarbeit mit Argent LNG stärkt nicht nur unsere Präsenz in den USA, sondern eröffnet der Gruppe auch einen neuen Markt, dank der anerkannten Fähigkeiten von TECNIMONT im Bereich des modularen Ansatzes und seiner Flexibilität, sich an neue herausfordernde Möglichkeiten anzupassen."

Jonathan Bass, Gründer und Vorsitzender von Argent LNG, kommentierte: „Dieses Term Sheet stellt eine sinnvolle Abstimmung zwischen Kapital, Technik und Ausführung dar. Die Einbindung eines weltweit führenden Engineering-Unternehmens in dieser Phase unterstreicht die Seriosität, Disziplin und langfristige Vision hinter der Argent-LNG-Plattform. Unser Ziel ist es, ein Projekt zu realisieren, das den höchsten Standards in Bezug auf technische Exzellenz, regulatorische Glaubwürdigkeit und Kapitaleffizienz entspricht."

MAIRE S.p.A. ist ein führender Technologie- und Engineering-Konzern, der sich auf die Förderung der Energiewende konzentriert. Wir bieten integrierte E&C-Lösungen für den nachgelagerten Markt und nachhaltige Technologielösungen in drei Geschäftsbereichen an: Nachhaltige Düngemittel und Stickstoff-basierte Kraftstoffe, kohlenstoffarme Energieträger und Kreislauflösungen. MAIRE ist in 50 Ländern tätig und beschäftigt rund 10.500 Mitarbeiter, die von etwa 50.000 Fachleuten unterstützt werden, die weltweit an seinen Projekten beteiligt sind. MAIRE ist an der Mailänder Börse notiert (Ticker „MAIRE"). Weitere Informationen: www.groupmaire.com.

