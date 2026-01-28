EQS-News: VARA Q4 2025 Consensus Estimates for Shell plc

EQS-News: Vara Research GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

VARA Q4 2025 Consensus Estimates for Shell plc



28.01.2026 / 09:26 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Please click the following link to get the detailed consensus estimates for Shell plc:

http://vara-services.com/shell/

Best regards,

Vara Research GmbH

28.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2267052 28.01.2026 CET/CEST