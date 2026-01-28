EQS-News: VARA Q4 2025 Consensus Estimates for Shell plc

VARA Q4 2025 Consensus Estimates for Shell plc

28.01.2026 / 09:26 CET/CEST
Please click the following link to get the detailed consensus estimates for Shell plc:

http://vara-services.com/shell/

Best regards,

Vara Research GmbH

