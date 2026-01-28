LBBW Kapitalmärkte Daily
EU und Indien feiern Handelsabkommen
EU und Indien mit Handelsabkommen
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Indiens Premier Narendra Modi teilten gestern in Neu-Delhi mit, man habe die Verhandlungen über eine Freihandelszone abgeschlossen. Nun sollen Zölle für 96 % der gehandelten Waren und Dienstleistungen gesenkt oder gänzlich abgeschafft werden. Modi spricht von der "Mutter aller Abkommen" - schließlich umfassen die derart verbundenen Märkte rund 1,9 Mrd. Einwohner (Indien: 1,45 Mrd., EU: 450 Mio.) und gleichsam 25 % der globalen Wirtschaftsleistung. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen feiert den Deal: "Wir haben der Welt ein Signal gesendet, dass regelbasierte Zusammenarbeit nach wie vor großartige Ergebnisse liefert." Nach der jüngsten Verzögerung des Mercosur-Abkommens durch das EU-Parlament ist eine solche Erfolgsmeldung höchst willkommen; fast 20 Jahre Verhandlungen gingen der Einigung voraus. Im Hinblick auf das Handelsvolumen wird das Abkommen zwar nicht so umfassend sein wie dasjenige mit den Mercosur-Staaten. Angesichts der Größe des indischen Marktes ist es dennoch eines der größten, das bislang vereinbart wurden. Die EU erwartet nun bis 2032 eine Verdoppelung der EU-Exporte nach Indien, was einem jährlichen Wachstum von 12 % entsprechen würde. Dies scheint durchaus plausibel, weil Indien die Zölle in jenen Bereichen senkt, wo unsere Industrie profitiert (Autos, Maschinen, Flugzeugbau), während die EU ihre ohnehin relativ niedrigen Zölle v.a. auf Konsumgüter (Textilien, Lederwaren, Möbel, Schmuck) sowie Metalle und chemische Produkte senkt. Einige "heilige Kühe" für manche EU-Staaten, diverse Agrarsektoren, werden ausgeklammert. Proteste wie beim Mercosur-Abkommen sind daher nicht zu befürchten. "Empfindliche Agrarsektoren werden vollständig geschützt, da Produkte wie Rindfleisch, Geflügelfleisch, Reis und Zucker von der Liberalisierung im Rahmen des Abkommens ausgenommen sind", so die EU-Kommission.
Trump schwächt US-DollarDer US-Dollar setzte seine Schwäche fort, nachdem US-Präsident Trump diese nach einem Interview noch schürte: Er sei demnach nicht beunruhigt über eine Dollar-Schwäche.
S&P 500 mit neuem Rekord
Die Aktienmärkte haben sich nach der schwächeren Vorwoche in der laufenden Handelswoche wieder stabilisiert. Der S&P 500 legte unter der Führung der Tech-Werte um 0,4 % zu und erreichte einen neuen Rekordstand. Die Berichtssaison zum vierten Quartal gewinnt jenseits des Atlantiks in diesen Tagen an Fahrt. Gestern legten u.a. General Motors und UPS ihre Zahlen vor. Beide fielen über den Erwartungen aus. In dieser Handelswoche öffnen insgesamt 102 Unternehmen aus dem S&P 500 ihre Bücher. Heute wird es besonders spannend, wenn mit Tesla, Microsoft und Meta gleich drei der "Glorreichen 7" ihre Zahlen vorlegen. Der Fokus der beiden letztgenannten dürfte auf den Aussagen zum KI-Geschäft und den Investitionsplänen liegen. Hierauf dürften die Anleger besonders sensibel reagieren. Zudem steht heute der Zinsentscheid der US-Notenbank auf der Agenda. Dieser dürfte allerdings aus zwei Gründen nicht die Hauptaufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf sich ziehen. Erstens gilt eine Zinspause als nahezu ausgemacht. Zweitens steht die Nominierung des Nachfolgers für Fed-Chef Powell durch Donald Trump möglicherweise unmittelbar bevor, so dass die Personalfrage in den Vordergrund rückt. Größere Finanzmarktverwerfungen stehen nur zu erwarten, falls der Präsident einen Namen aus dem Hut zaubern sollte, der nicht auf der bekannten Kandidatenliste steht.
|
Wichtige Hinweise
Diese Publikation richtet sich ausschließlich an Empfänger in der EU, Schweiz und Liechtenstein. Diese Publikation wird von der LBBW nicht an Personen in den USA vertrieben und die LBBW beabsichtigt nicht, Personen in den USA anzusprechen.
Aufsichtsbehörden der LBBW: Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn / Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt.
Diese Publikation beruht auf von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Sie gibt unsere unverbindliche Auffassung über den Markt und die Produkte zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses wieder, ungeachtet etwaiger Eigenbestände in diesen Produkten. Diese Publikation ersetzt nicht die persönliche Beratung. Sie dient nur zu Informationszwecken und gilt nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Für weitere zeitnähere Informationen über konkrete Anlagemöglichkeiten und zum Zwecke einer individuellen Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihre Anlageberaterin oder -berater. Wir behalten uns vor, unsere hier geäußerte Meinung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.
Wir behalten uns des Weiteren vor, ohne weitere Vorankündigung Aktualisierungen dieser Information nicht vorzunehmen oder völlig einzustellen. Die in dieser Ausarbeitung abgebildeten oder beschriebenen früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.
Herausgeber
Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Das könnte dich auch interessieren
Aktien New York AusblickUS-Tech-Werte mit Gewinnen erwartet - Dow gibt nachgestern, 14:59 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: UnitedHealth belastet Dow - S&P 500 mit Rekordgestern, 22:49 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Weniger Cash, mehr AktienWie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista