EUR/USD (Monthly) - "major breakout"?
HSBC · Uhr
"major breakout"?
In den letzten Monaten pendelte die europäische Einheitswährung im Vergleich zum US-Dollar zwischen 1,14 USD und 1,19 USD seitwärts. Nach der vorangegangenen Rally nutzte der Euro die Zeit, um neue Kraft zu sammeln. So geht der Blick derzeit wieder Richtung Norden, wo das Mehrjahreshoch bei 1,1918 USD zusammen mit der 200-Monats-Linie (akt. bei 1,1949 USD) eine wichtige Widerstandszone markiert (siehe Chart). Gelingt ein nachhaltiger Sprung über diese Hürden, dürfte das Währungspaar nach der Seitwärtsphase der letzten Monate wieder einen Gang höher schalten. Das Kursziel aus der im vergangenen Jahr komplettierten Bodenbildung lässt sich dabei auf 1,23 USD veranschlagen und harmoniert somit bestens mit den Hochpunkten aus den Jahren 2020 und 2021. Interessant ist in diesem Kontext auch ein Blick auf den USD-Index. Spiegelbildlich steht bei dem Währungskorb ein ganz wichtiger „support“ zur Disposition, sodass der USD-Index möglicherweise eine wichtige charttechnische Bestätigung liefert. Die 200-Tage-Linie (akt. bei 1,1605 USD) bildet beim Währungspaar EUR/USD indes eine markante Unterstützung und kann zukünftig als Absicherungslevel auf der Unterseite herangezogen werden.
EUR/USD (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart EUR/USD
Quelle: LSEG, tradesignal²
