FED PK | Zinsen bleiben unverändert | Hawkish or what?
Der S&P 500 hat am Mittwoch erstmals kurz die Marke von 7.000 Punkten erreicht, gab aber anschließend wieder nach und blieb nach der Fed-Entscheidung unter Druck.
Die Notenbank ließ die Zinsen wie erwartet bei 3,5% bis 3,75%, die Renditen stiegen dennoch, weil die Fed von „solidem“ Wachstum und einer stabilisierteren Arbeitslosenquote sprach.
Für Rückenwind sorgten vor allem Chip-Aktien: Seagate sprang nach starken Zahlen deutlich an, ASML meldete Rekordaufträge und einen optimistischen Ausblick für 2026.
Zusätzlich trieb ein Bericht, dass China H200-Käufe von ByteDance, Alibaba und Tencent genehmigt, Nvidia sowie Micron und TSMC an.
Der Markt wartet nun auf die Tech-Giganten nach Börsenschluss: Microsoft, Meta und Tesla, am Donnerstag folgt Apple.
