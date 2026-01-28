Frankreichs Notenbankchef: Starker Euro beeinflusst Zinsentscheidungen

Paris, 28. Jan (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte wegen der Euro-Stärke ihren geldpolitischen Kurs ⁠anpassen.

EZB-Ratsmitglied ‍François Villeroy de Galhau sagte am Mittwoch, die Notenbank beobachte ‌die Aufwertung der Gemeinschaftswährung und ihre möglichen Auswirkungen auf ‍die Inflation genau. "Dies ist einer der Faktoren, die unsere Geldpolitik und unsere Zinsentscheidungen in den kommenden Monaten leiten werden", schrieb der französische Notenbankchef ‍auf der Online-Plattform Linkedin.

Der ⁠Dollar-Verfall hievte den Euro erstmals seit 2021 über die Marke von 1,20 ‍Dollar. Der schwächere Dollar spiegele das geringere Vertrauen angesichts ⁠einer unvorhersehbaren US-Wirtschaftspolitik wider, fügte Villeroy hinzu.

Ein starker Euro verbilligt die Einfuhr von Waren in den Währungsraum ‍und kann ‌so den Preisauftrieb bremsen. Dies erschwert es der EZB, ihr Inflationsziel von zwei Prozent zu erreichen. Zuletzt hatten sich bereits andere Währungshüter besorgt über den Euro-Kurs geäußert und geldpolitische Reaktionen nicht ausgeschlossen.

