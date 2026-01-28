Französische Regierung übersteht erneut Misstrauensvoten wegen Haushalt

Paris, 27. Jan (Reuters) - Die französische Regierung hat im Streit über den Haushalt 2026 erneut zwei Misstrauensvoten im Parlament überstanden.

Für den Antrag ⁠des linken Lagers ‍aus La France Insoumise, Grünen und Kommunisten stimmten am Dienstag in Paris 267 Abgeordnete. Um die Regierung ‌zu stürzen, wären jedoch 289 Stimmen nötig gewesen. Ein zweiter Antrag der extremen Rechten erhielt ‍lediglich 140 Stimmen. Auslöser war die Entscheidung von Premierminister Sebastien Lecornu, den Ausgabenteil des Haushalts ohne Abstimmung durchzusetzen. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Führung in Paris zwei ähnliche Abstimmungen überstanden. Um seinen Sturz zu verhindern, hatte Lecornu ‍den Sozialisten Zugeständnisse gemacht und sich so ⁠deren Duldung gesichert.

Der Haushaltsentwurf geht nun in den Senat und muss anschließend erneut dem Parlament vorgelegt werden. Es wird erwartet, dass ‍Lecornu dann wieder den Verfassungsartikel 49.3 anwendet, um den Gesamthaushalt zu verabschieden. Dies dürfte weitere Misstrauensanträge ⁠nach sich ziehen. Die Regierung rechnet mit einer endgültigen Verabschiedung des Etats in der ersten Februarhälfte.

Die Regierung von Präsident Emmanuel Macron ist auf die Umgehung einer Abstimmung angewiesen, ‍da sie in der ‌Nationalversammlung über keine eigene Mehrheit verfügt und monatelange Verhandlungen gescheitert waren. Ziel des Etats ist die Sanierung der Staatsfinanzen. Lecornu zufolge soll das Haushaltsdefizit auf unter fünf Prozent der Wirtschaftsleistung gedrückt werden. Im Jahr 2025 hatte das Minus noch bei 5,4 Prozent gelegen. Die EU-Obergrenze von drei Prozent wird damit deutlich verfehlt.

