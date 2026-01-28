Grüne fordern Sofortprogramm mit Senkung der Stromsteuer und Investitionen

Berlin, 28. Jan (Reuters) - Die Grünen fordern von der Bundesregierung ein umfassendes "Sofortprogramm für die Wirtschaft", das unter anderem eine sofortige Senkung der Stromsteuer, eine Reform des Ehegattensplittings und eine ⁠schrittweise Einschränkung der ‍sogenannten Rente mit 63 vorsieht.

In einem am Mittwoch vorgelegten Antrag der Bundestagsfraktion schlägt die Oppositionspartei zudem eine steuerliche Investitionsprämie für Unternehmen, einen beschleunigten Ausbau ‌erneuerbarer Energien sowie einen Bürokratieabbau durch jährliche Praxischecks in den Ministerien vor. Damit solle dem Wirtschaftsstandort Deutschland neuer Schub ‍gegeben werden.

Die Grünen reagieren damit auch auf die neue Konjunkturprognose, die Wirtschaftsministerin Katherina Reiche CDU) am Mittwoch vorlegt. Nach Reuters-Informationen nimmt sie die Wachstumserwartung auf 1,0 Prozent in diesem Jahr zurück.

Co-Fraktionschefin Katharina Dröge bezeichnete die erneute Abwärtskorrektur der Konjunkturprognose als besorgniserregend. Sie forderte als kurzfristige Maßnahmen die Senkung der Stromsteuer für alle und ‍mehr Investitionen. "Das ist die kurzfristige Chance, die Wirtschaft ⁠in Schwung zu bringen. Günstigere Energiekosten helfen der Wirtschaft massiv. Das könnte der Kanzler sofort machen", sagte Dröge vor Journalisten.

Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen, Sandra Detzer, mahnte Planungssicherheit für ‍die Wirtschaft an. "Es hilft nicht, jeden Tag die Klimaziele infrage zu stellen. Wenn die CDU auf ihrem Bundesparteitag Klimaneutralität neu definieren ⁠wolle, schafft das nur Unsicherheit."

Die Vorschläge der Grünen zielen zudem darauf ab, Lohnnebenkosten zu stabilisieren und den Fachkräftemangel zu bekämpfen. So sollen die Einwanderung von Arbeitskräften erleichtert und die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse beschleunigt werden. Um mehr ‍Menschen in Arbeit zu bringen, fordern die ‌Grünen zudem bessere Betreuungsmöglichkeiten für Kinder und eine Reform der Lohnsteuerklassen. Die sogenannte Rente mit 63 soll ab 2030 schrittweise auf Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen beschränkt werden, um Anreize für ein längeres freiwilliges Arbeiten zu schaffen.

Die Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz verschärfe die "andauernde Wachstumsschwäche Deutschlands" durch gebrochene Versprechen und Haushaltstricks, heißt es in dem Grünen-Antrag für den Bundestag. Konkret werfen die Grünen der Regierung vor, jeden zweiten Euro aus dem schuldenfinanzierten 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen zweckentfremdet zu verwenden, um damit Löcher im Haushalt zu stopfen, ⁠statt in die Zukunft zu investieren.

