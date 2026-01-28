Haftstrafe gegen frühere First Lady von Südkorea wegen Bestechlichkeit

Seoul, 28. Jan (Reuters) - Die frühere südkoreanische First Lady Kim Keon Hee ist wegen Bestechlichkeit zu ⁠einer Haftstrafe ‍von einem Jahr und acht Monaten verurteilt worden.

Ein Gericht in Seoul befand die ‌Ehefrau des 2025 wegen der zeitweisen Ausrufung des Kriegsrechts des ‍Amtes enthobenen Ex-Präsidenten Yoon Suk Yeol am Mittwoch für schuldig, als Gegenleistung für politische Gefälligkeiten Bestechungsgelder von Funktionären der Vereinigungskirche angenommen zu haben. Vom Vorwurf der Aktienkursmanipulation und ‍der Verletzung des Gesetzes zur ⁠Politikfinanzierung wurde sie allerdings freigesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Staatsanwaltschaft hatte 15 Jahre ‍Haft gefordert. Sie warf Kim vor, unter anderem Luxustaschen und eine ⁠Diamantkette angenommen zu haben. Derzeit laufen eine Reihe von Prozessen im Zusammenhang mit der von Ex-Präsident Yoon im Dezember 2024 ‍verhängten und nach ‌massiven Protesten gescheiterten Ausrufung des Kriegsrechts. Auch Yoon selbst muss sich deswegen in acht Verfahren verantworten, unter anderem wegen Aufruhrs. Er war im April 2025 des Amtes enthoben worden.

