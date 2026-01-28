Ifo-Umfrage: Stellenabbau verlangsamt sich zu Jahresbeginn

Berlin, 28. Jan (Reuters) - Die Unternehmen in Deutschland wollen ungeachtet der anhaltend schwachen Konjunktur seltener Stellen streichen.

Das Beschäftigungsbarometer stieg im Januar auf 93,4 ⁠Punkte, von 91,9 ‍Zählern im Dezember, wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch zu seiner Managerumfrage mitteilte. "Der Stellenabbau verlangsamt sich, kommt aber ‌noch nicht zum Stillstand", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Vor allem in der Industrie ‍bleibt der Arbeitsmarkt unter Druck – eine Trendwende ist noch nicht in Sicht."

In nahezu allen Bereichen der Industrie werden demnach weiter Stellen abgebaut. "Vor allem die Autobranche und Unternehmen im Metallbereich planen mit weniger Mitarbeitern", fanden die Forscher heraus. Auch die Unternehmen im Handel ‍wollen im neuen Jahr mit weniger Beschäftigten ⁠auskommen.

Im Dienstleistungssektor stieg das Barometer dagegen merklich an: Positive und negative Antworten halten sich dort derzeit die Waage. "Insbesondere Ingenieurbüros und IT-Dienstleister suchen ‍verstärkt nach neuem Personal", hieß es. Im Baugewerbe hat sich wenig verändert: Hier planen die Unternehmen mit ⁠einer gleichbleibenden Mitarbeiterzahl, so das Ifo-Institut.

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen bleibt zum Jahresanfang gedämpft. Der Ifo-Geschäftsklimaindex verharrte im Januar auf dem Vormonatswert von 87,6 Punkten. ‍Die Firmen blickten etwas weniger ‌skeptisch auf ihre Lage als zuletzt, bewerteten ihre Aussichten aber einen Tick ungünstiger.

Die Bundesregierung rechnet in ihrem Jahreswirtschaftsbericht für das laufende Jahr mit einem Wachstum von 1,0 Prozent, im Herbst waren noch 1,3 Prozent veranschlagt worden. Der Bericht soll an diesem Mittwoch offiziell vorgestellt werden, er liegt der Nachrichtenagentur Reuters vor. Im vergangenen Jahr ist Europas größte Volkswirtschaft nach zuvor zwei Rezessionsjahren in Folge erstmals ⁠wieder gewachsen, allerdings nur um 0,2 Prozent.

