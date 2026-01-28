Insider: Saudi-Arabien will Superjacht-Besitzer mit Aufenthaltsrecht locken

Riad, 28. Jan (Reuters) - Saudi-Arabien will mit einer Ausweitung seines Programms für Aufenthaltsgenehmigungen mehr ausländisches Kapital anlocken.

Die Pläne ⁠sehen vor, ‍die begehrten Genehmigungen künftig auch an Besitzer von Superjachten, Käufer von Immobilien in ‌Prestigeprojekten und hochqualifizierte Studenten zu vergeben, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute ‍Person der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Die Überlegungen, die noch nicht abgeschlossen seien, sind Teil der "Vision 2030" von Kronprinz Mohammed bin Salman. Mit diesem Reformprogramm will das Königreich seine Wirtschaft ‍unabhängiger vom Öl machen und ⁠die Gesellschaft modernisieren.

Dem Insider zufolge könnten etwa Personen, die Immobilien in Großprojekten wie dem 60 Milliarden Dollar ‍teuren Diriyah-Projekt in Riad erwerben, für eine solche Genehmigung infrage kommen. Das ⁠Angebot an Eigner von Superjachten ziele darauf ab, Besucher für die neuen Luxusresorts am Roten Meer zu gewinnen.

Die Pläne sind der ‍jüngste Schritt, um das ‌Land für Ausländer attraktiver zu machen. So hat das Königreich bereits Regeln eingeführt, die jedem eine Premium-Aufenthaltsgenehmigung gewähren, der eine Immobilie im Wert von mehr als einer Million Dollar kauft. Im vergangenen Jahr lockerte das einst ultrakonservative Land zudem die Alkoholvorschriften für bestimmte Ausländer.

