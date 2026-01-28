Iran lehnt Beschränkungen für Atomprogramm ab

TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Iran weist Forderungen von US-Präsident Donald Trump zurück, sein Atomprogramm einzuschränken. Irans Atomchef Mohamed Eslami sagte laut iranischer Nachrichtenagentur Isna, der Iran habe wie die USA das Recht, eine fortgeschrittene Nukleartechnologie zu nutzen. "Wir lehnen daher die amerikanischen Forderungen nach jeglichen Beschränkungen unseres Atomprogramms ab."

Zuvor hatte Trump dem Iran mit einem militärischen Eingreifen wie in Venezuela gedroht. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb Trump: "Hoffentlich wird der Iran schnell an den Verhandlungstisch kommen und ein faires und gerechtes Abkommen aushandeln - KEINE ATOMWAFFEN -, das für alle Parteien gut ist." Trump droht andernfalls mit einem Militäreinsatz.

Der Iran erklärt seit Jahren, sein Atomprogramm diene zivilen Zwecken, während die USA - ebenso wie europäische Staaten - der Führung in Teheran vorwerfen, eine nukleare Bewaffnung anzustreben.

Trump fordert unter anderem vom Iran, vollständig auf eine heimische Urananreicherung zu verzichten. Außerdem soll der Iran seine Bestände an hochangereichertem Uran an Drittstaaten übergeben./da/DP/jha

