IRW-News: Argyle Resources Corp.: Argyle Resources meldet hochreine Siliziumdioxid-Ergebnisse von bis zu 99,9 % SiO2 aus dem Prospektionsprogramm 2025 auf dem Projekt Saint Gabriel in Québec

Calgary, Alberta, 28. Januar 2026 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) (Argyle oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse seiner Prospektions- und Probenahme-Kampagne im Jahr 2025 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Saint Gabriel (das Projekt) bekannt zu geben. Das Projekt befindet sich etwa 42 km östlich von Rimouski auf der Gaspé-Halbinsel in Québec.

Das viertägige Feldprogramm wurde im Herbst 2025 abgeschlossen und die Proben wurden zur Analyse an ein externes Labor geschickt. Das Programm diente der Bewertung siliziumführender Aufschlüsse, der Bestätigung bekannter hochgradiger Vorkommen und der Identifizierung weiterer vielversprechender Gebiete innerhalb des Claim-Blocks.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82734/Argyle_280126_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Lage des Projekts Saint Gabriel

Highlights des Programms 2025

1. Im gesamten Projektgebiet wurden siebzehn Stichproben entnommen und zur geochemischen Gesamtgesteinsanalyse an ALS Canada Ltd. geschickt.

2. Vier Proben ergaben SiO2-Werte von über 99 %, was eine hohe Siliziumdioxidreinheit in mehreren Bereichen des Projekts belegt.

3. Das beste Ergebnis war 99,9 % SiO2 aus Probe 6 (Quarzit), die in der Nähe des Vorkommens Lac Rigo entnommen wurde.

4. Durch neu erworbene Landzugangsrechte konnte Argyle die Prospektion westlich der historischen hochgradigen Vorkommen ausweiten, was zur Identifizierung einer Zone mit hochreinem Siliziumdioxid etwa 800 Meter westlich des Vorkommens Lac Rigo führte.

5. Im Bereich des Vorkommens Lac Rigo lagen alle Untersuchungsergebnisse über 97 % SiO2. Dies bestätigt die durchweg hohen Siliziumdioxidwerte in dieser Gegend.

Zusammenfassung der Ergebnisse und geologischer Kontext

Die Probenahmen konzentrierten sich auf quarzreiche Lithologien wie Arenit, Quarz-Arenit, Quarzit und quarzhaltigen Schluffstein mit Siliziumdioxidwerten, die je nach Standort und Wirtsgestein im Allgemeinen zwischen 96 % und über 99 % SiO2 lagen.

Zu den bemerkenswerten hochgradigen Proben zählen die folgenden:

- Probe 6 (Quarzit) ergab 99,90 % SiO2

- Probe 11 (Quarz-Arenit) ergab 99,20 % SiO2

- Probe 13 (Quarzit) ergab 99,50 % SiO2

- Probe 14 (Quarz-Schlammstein) ergab 99,70 % SiO2

Stichproben sind von Natur aus selektiv und sind nicht unbedingt repräsentativ für die zugrunde liegende Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet.

Tabelle 1: Ergebnisse der Stichproben

Probe-Nr. X* Y* Gesteinsart Datum SiO2 % Fe2O3 %

1 568435 5367420 Arenit 15.10.2025 98,60 0,36

2 568368 5367400 Arenit 15.10.2025 97,50 0,34

3 568304 5367375 Arenit, kleine Fossilien 15.10.2025 98,30 0,29

4 568232 5367365 Quarzit 15.10.2025 98,10 0,51

5 568219 5367389 Arenit, rötlich 15.10.2025 97,90 0,45

6 568372 5367361 Quarzit 15.10.2025 99,90 0,60

7 568421 5367373 Quarz-Arenit 15.10.2025 98,20 0,44

8 568657 5367440 Quarz-Arenit, kleine Fossilien 15.10.2025 98,30 0,45

9 570412 5367314 Quarz-Arenit 15.10.2025 98,20 0,41

10 565461 5367327 Quarz-Arenit 15.10.2025 98,70 0,63

11 567697 5367246 Quarz-Arenit 16.10.2025 99,20 0,37

12 567569 5367238 Quarz-Arenit 16.10.2025 98,50 0,54

13 567557 5367208 Quarzit 16.10.2025 99,50 0,60

14 567545 5367205 Quarz-Schlammstein 16.10.2025 99,70 0,69

15 567754 5367277 Quarz-Arenit 16.10.2025 97,50 0,41

16 570539 5367367 Quarz-Arenit 16.10.2025 98,50 0,75

17 570638 5367475 Quarz-Arenit 16.10.2025 96,80 0,75

Die neu identifizierte Zone mit hochreinem Siliziumdioxid, die sich etwa 800 Meter westlich des Vorkommens Lac Rigo befindet, lieferte eine Reihe von hochgradigen Ergebnissen an mehreren Probenahme-Standorten, darunter 99,2 % SiO2 aus Probe 11, 99,5 % SiO2 aus Probe 13 und 99,7 % SiO2 aus Probe 14. Diese Ergebnisse bestätigen das Vorhandensein einer hochreinen Siliziumdioxidmineralisierung außerhalb des historisch bekannten Vorkommens Lac Rigo und stützen das Potenzial für eine weitere hochgradige Zone innerhalb des Projekts Saint Gabriel. Die westliche Zone gilt als vorrangiges Ziel für erweiterte Folgearbeiten, die darauf abzielen, die Kontinuität, die laterale Ausdehnung und den Gesamtumfang der hochreinen Siliziumdioxidmineralisierung innerhalb dieses neuen Entdeckungsgebiets zu definieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82734/Argyle_280126_DEPRcom.002.png

Diese Ergebnisse unterstreichen das Potenzial für hochreines Siliziumdioxid auf Saint Gabriel, da mehrere Proben Werte von über 99 % SiO2 lieferten, darunter ein Spitzenwert von 99,9 % SiO2 in der Nähe von Lac Rigo, sagte Jeffrey Stevens, President und CEO von Argyle Resources. Von besonderer Bedeutung ist die Identifizierung zusätzlichen hochgradigen Materials in einem bislang unerforschten Gebiet westlich von Lac Rigo, da sie unsere Zuversicht stärkt, dass Saint Gabriel mehr als eine hochwertige Siliziumdioxidzone beherbergen könnte. Wir freuen uns darauf, gezielte Folgearbeiten voranzutreiben, um die Kontinuität und den Umfang besser zu bestimmen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82734/Argyle_280126_DEPRcom.003.png

Abbildung 4: Probenahme-Standorte

Über das Projekt Saint Gabriel

Das Projekt Saint Gabriel ist eine zu 100 % unternehmenseigene Siliziumdioxid-Explorationsliegenschaft in der Region Bas Saint Laurent in Québec auf der Gaspé-Halbinsel, etwa 42 km östlich von Rimouski. Das Projekt besteht aus 23 zusammenhängenden Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von etwa 1.312,90 Hektar und ist über eine Schotterstraße vom Highway QC 234 aus erreichbar.

Argyle hat die Akquisition des Projekts Saint Gabriel Anfang 2025 abgeschlossen und einen stufenweisen Explorationsansatz skizziert, der sich auf die Bewertung der Siliziumdioxidreinheit durch systematische Feldarbeiten, Probenahmen und Laboruntersuchungen konzentriert. Im Mai 2025 gab das Unternehmen den Abschluss von satellitengestützten Fernerkundungsstudien über dem Claim-Block Saint Gabriel bekannt. Dazu gehörten Langwellen-Infrarotanalysen, Kurzwellen-Infrarotanalysen und Gaskartierungen mit dem Ziel, die Kartierung von Mineralien zu unterstützen und vielversprechende Zielgebiete zu bewerten. Im Juni 2025 gab Argyle die Vorlage eines technischen Berichts gemäß National Instrument 43-101 für Saint Gabriel bekannt, der die kontinuierliche technische Offenlegung und Projektfortschritte begleiten soll.

Nächste Schritte

Auf der Grundlage der Ergebnisse des Prospektionsprogramms aus dem Jahr 2025 beabsichtigt Argyle, die Folgearbeiten auf dem Projekt Saint Gabriel voranzutreiben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der weiteren Bewertung von zwei Zonen mit hochreinem Siliziumdioxid, darunter das Gebiet um das Vorkommen Lac Rigo und das neu identifizierte hochgradige Gebiet im Westen. Die Folgemaßnahmen umfassen voraussichtlich zusätzliche Felderkundungen, detaillierte Kartierungen und erweiterte Probenahmen, um die Ausdehnung, Kontinuität und potenzielle Größe der hochreinen Siliziumdioxidmineralisierung in beiden Zielgebieten besser bestimmen zu können. Das Unternehmen wird den Zugang weiterhin nach Bedarf auf Parzellenbasis regeln, da die Oberflächenrechte bei privaten Grundbesitzern liegen.

Probenahme-Methode und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die Proben wurden von Mitarbeitern des Unternehmens entnommen und in versiegelten Beuteln mit eindeutigen Proben-ID-Tags aufbewahrt. Die Proben blieben unter der Kontrolle des Unternehmens, bis sie zur Vorbereitung und Analyse an ALS Canada Ltd. geliefert wurden. ALS ist ein unabhängiges Labor (ISO/IEC 17025-akkreditiert) und das Unternehmen steht in keiner Verbindung zu ALS. Die Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolle (QA/QC) umfassten die regelmäßige Einfügung von zertifizierten Referenzstandards (OREAS 232b) und Leerproben in den Probenstrom, um die analytische Genauigkeit und mögliche Verunreinigungen zu überwachen. Um die Arbeit der Prospektoren und Mitarbeiter zu validieren, führte das Unternehmen Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolle ein, die von Geologen kontrolliert wurden.

Alle geochemischen Stichproben wurden von ALS analysiert. Die Probenvorbereitung erfolgte gemäß dem ALS-Protokoll. Die Stichproben aus dem Jahr 2025 wurden im Labor in Ontario für die Vorbereitung und im ALS-Labor für die Analysen ME ICP06, ME MS61 und TOT ICP06 vorbereitet. Alle Untersuchungen wurden mit den Methoden 48 Element Four Acid ICP MS ME MS61 und Whole Rock Package ICP AES ME ICP06 durchgeführt.

Stichproben sind von Natur aus selektiv und nicht zwangsläufig repräsentativ für die zugrunde liegende Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet.

Qualifizierter Sachverständiger

George Yordanov, P.Geo., Direktor, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger des Unternehmens im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Jeffrey Stevens

President und CEO

Nähere Informationen erhalten Sie unter:

E-Mail info@argyleresourcescorp.com

Tel.: (825) 724 0033

Website www.argyleresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Argyle erwartet, glaubt oder vorhersieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen in Bezug auf die Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, die Argyle aufgrund seiner Erfahrungen, seiner Wahrnehmung historischer Trends, der aktuellen Bedingungen, der erwarteten zukünftigen Entwicklungen und anderer Faktoren getroffen hat, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Darüber hinaus beinhalten diese Aussagen erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu beitragen können, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, wobei einige davon außerhalb der Kontrolle von Argyle liegen. Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Argyle nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu revidieren oder zu aktualisieren oder sie zu überarbeiten, um dem Eintreten zukünftiger unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsorgan übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

