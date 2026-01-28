IRW-News: Datavault AI Inc: Datavault AI gibt Vereinbarung mit Sports Illustrated über die Entwicklung einer proprietären, auf Sport ausgerichteten Plattform für den Austausch digitaler Assets bekannt

IRW-PRESS: Datavault AI Inc: Datavault AI gibt Vereinbarung mit Sports Illustrated über die Entwicklung einer proprietären, auf Sport ausgerichteten Plattform für den Austausch digitaler Assets bekannt

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA / ACCESS Newswire / 28. Januar 2026 / Datavault AI Inc. (Datavault AI oder das Unternehmen) (NASDAQ:DVLT), ein Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Authentifizierung, digitale Interaktion und Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA), gab heute eine Vereinbarung mit der bekannten Sportmedienmarke Sports Illustrated bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung werden Sports Illustrated, Datavault AI und seine anderen Partner eine mögliche Zusammenarbeit bei der Entwicklung einer digitalen Asset-Börse prüfen, die sich auf die Erschließung von Werten rund um Namen, Bilder und Ähnlichkeiten (NIL) von Sportlern konzentriert und auf der proprietären Technologie von Datavault AI (der Plattform) basiert. In den kommenden Monaten werden Datavault AI und Sports Illustrated die Ausweitung der Partnerschaft auf eine verbindliche Markenlizenz prüfen, mit dem Ziel, die Plattform in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 kommerziell zu starten.

Diese Allianz vereint die hochmoderne, quantensichere Technologieplattform von Datavault AI mit der bedeutenden Reichweite und dem unvergleichlichen Einfluss von Sports Illustrated an der Schnittstelle von Sport und Kultur, die das Unternehmen in seiner 70-jährigen Geschichte aufgebaut hat. Die Plattform soll eine neue Ära des transparenten, effizienten und global skalierbaren NIL-Handels einläuten - unterstützt durch die patentierten KI-Agenten Data Vault ®, DataScore ® und DataValue ® von Datavault AI, Smart Contracts und das mit dem Nasdaq Financial Framework kompatible Information Data Exchange ® (IDE).

Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Datavault AI bei diesem explorativen Projekt, sagte Michael Sherman, EVP Sports & Media bei Authentic Brand Group, dem Eigentümer der Marke Sports Illustrated. Dieses Entwicklungsframework ermöglicht es uns, potenzielle Anwendungen neuer Technologien in der sich wandelnden NIL-Landschaft zu evaluieren. Als Favorit sowohl der Athleten als auch der Fans freut sich Sports Illustrated darauf, den vertrauenswürdigsten Namen im Sportbereich in das NIL-Handelsökosystem zu bringen.

Diese Partnerschaft mit Sports Illustrated markiert einen bedeutenden Wandel, der uns an die Spitze eines schnell wachsenden globalen Marktes bringt, sagte Nathaniel Bradley, CEO von Datavault AI. Sports Illustrated steht für Exzellenz, Leidenschaft und die größten Momente der Sportgeschichte. Mit Sports Illustrated an unserer Seite wollen wir die definitive Anlaufstelle für die Monetarisierung von NIL schaffen und damit einen beispiellosen Mehrwert für Sportler, Agenturen, Marken und Investoren weltweit erschließen.

Datavault AI ist der Ansicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für die Einführung der Plattform ist. Historische regulatorische Impulse positionieren Amerika als weltweit führend in der Innovation digitaler Assets. Der wegweisende GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act) schafft den ersten umfassenden bundesweiten Rahmen für Zahlungs-Stablecoins und legt klare Regeln, einen robusten Verbraucherschutz, die Einhaltung von Geldwäschebekämpfungsvorschriften und einen dualen Emissionsweg für Banken und Nichtbanken fest, der direkt sichere, skalierbare Blockchain-Anwendungen wie die Tokenisierung von RWAs und NIL-Rechten ermöglicht. Mit der anhaltenden parteiübergreifenden Dynamik bei der Gesetzgebung zur breiteren Blockchain-Marktstruktur (einschließlich des Digital Asset Market Clarity Act und damit verbundener Gesetzesvorlagen zur Förderung der regulatorischen Klarheit) festigen die USA ein innovationsfreundliches Umfeld, das nach Ansicht von Datavault AI dazu beitragen wird, die Akzeptanz zu erleichtern und das Wachstum für konforme Plattformen voranzutreiben. Darüber hinaus wird allein der US-amerikanische NIL-Markt für Hochschulen bis 2026 voraussichtlich ein Volumen von 2,55 Milliarden US-Dollar erreichen, gegenüber etwa 1,67 Milliarden US-Dollar im akademischen Jahr 2024-25. [1] International wurde der globale Markt für Sportsponsoring und -werbung für 2025 auf 114,47 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 auf 195,5 Milliarden US-Dollar ansteigen. [2]

Aufbauend auf der jüngsten Dynamik, darunter die Ernennung von Jeremy Roenick, Mitglied der Hockey Hall of Fame, zum Leiter der NIL-Initiativen bei Datavault AI, wird Datavault bestrebt sein, eine regulierungskonforme, KI-optimierte Tokenisierung und den grenzüberschreitenden Handel mit NIL-Vermögenswerten anzubieten. Datavault AI ist überzeugt, dass es mit der Einführung der Plattform gut positioniert ist, um einen bedeutenden Anteil an diesem mehrere hundert Milliarden Dollar schweren globalen Markt für Sportlervertretung und Werbeverträge zu erobern und damit das Umsatzwachstum und den Shareholder Value zu steigern.

Über Datavault AI Inc.

Datavault AITM (Nasdaq:DVLT) ist führend im Bereich KI-gesteuerter Datenerfahrungen, Bewertung und Monetarisierung von Vermögenswerten in der Web 3.0-Umgebung. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Acoustic Science und Data Science. Der Geschäftsbereich Acoustic Science von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA®, ADIO® und Sumerian® sowie branchenweit einzigartige grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose HD-Audioübertragung mit IP-Schutz für Audio-Timing, Synchronisation und mehrkanalige Interferenzunterdrückung. Der Geschäftsbereich Data Science nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und High-Performance-Computing-Systemen, um Lösungen für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erfahrungsdaten anzubieten. Die cloudbasierte Plattform von Datavault AI bietet umfassende Lösungen für verschiedene Branchen, darunter HPC-Softwarelizenzen für Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange® (IDE) ermöglicht Digital Twins, die Lizenzierung von Namen, Bildern und Ähnlichkeiten (NIL), indem physische Objekte aus der realen Welt sicher an unveränderliche Metadatenobjekte angehängt werden, wodurch eine verantwortungsvolle KI mit Integrität gefördert wird. Die Technologie-Suite von Datavault AI ist vollständig anpassbar und bietet KI- und Machine-Learning-Automatisierung (ML), Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketing-Automatisierung und Werbeüberwachung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania. Weitere Informationen über Datavault AI finden Sie unter www.dvlt.ai.

Über Sports Illustrated

Seit über 70 Jahren ist Sports Illustrated (SI) dafür bekannt, die moderne Kultur an der Schnittstelle von Sport, Lifestyle und Unterhaltung zu prägen. SI ist eine integrierte 360-Grad-Plattform, die Sportler, Teams und Fans weltweit durch hochwertige Inhalte, innovative digitale Erlebnisse, unvergessliche Events und originelle Produkte zusammenbringt. Der preisgekrönte Medienzweig des Unternehmens erweckt mit eindringlichen Porträts und aktuellen Nachrichten auf SI.com, in sozialen Medien und in seinem renommierten Printmagazin, dessen Titelseite weithin als der begehrteste Platz in den Sportmedien gilt, Geschichten zum Leben. Der vertrauenswürdigste Name im Sportbereich geht über die Medien hinaus und umfasst SI Tickets, eine Ticketplattform, bei der die Fans an erster Stelle stehen, SI Resorts, das ultimative Reiseziel für aktive Lebensstile und Sportbegeisterte, SI Studios, dem Zuhause der Marke für Filme, Fernsehen und Langform-Podcasts und vieles mehr. SI bringt seine einzigartige Perspektive in bedeutende Veranstaltungen und faszinierende Markenaktivierungen ein, darunter SI The Party, Club SI, die Sportsperson of the Year Awards, das SI Swimsuit Launch Weekend und die SI Circuit Series.

Weitere Informationen finden Sie unter SI.com.

Folgen Sie Sports Illustrated auf X, Instagram, TikTok und Facebook.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. (Datavault AI, das Unternehmen, uns, unser oder wir) und unsere Branche, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie dürften, könnten, werden, sollen, sollten, erwarten, planen, vorhersehen, gegebenenfalls, beabsichtigen, anstreben, projizieren, erwägen, glauben, schätzt, prognostiziert, potenziell, Ziel, Zielsetzung, strebt an, wahrscheinlich oder fortsetzen oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die unsere Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten betreffen. Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Ereignisse, Prognosen zum zukünftigen Marktwachstum und zur Einführung digitaler Technologien auf den globalen NIL- und Athletenmonetarisierungsmärkten, das Potenzial von Datavault AI, seine Technologien erfolgreich einzusetzen und Marktanteile in solchen Märkten zu gewinnen, das Potenzial von Datavault AI, Markttrends zu antizipieren, Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen und Wert für Sportler, Agenturen, Marken und Investoren zu schaffen, sowie die prognostizierte Richtung und die Auswirkungen von regulatorischen Änderungen in Bezug auf digitale Vermögenswerte auf den Markt, basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen und seinem Management als angemessen erachtet werden, aber von Natur aus unsicher sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese und andere hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit unserer Fähigkeit, unsere Technologien einzusetzen und Marktanteile auf den globalen NIL- und Athleten-Monetarisierungsmärkten zu gewinnen; das Risiko, dass Datavault AI Markttrends falsch einschätzt und/oder Geschäftsmöglichkeiten nicht erfolgreich nutzt und keinen Mehrwert für Athleten, Agenturen, Marken und Investoren schafft; das Risiko, dass regulatorische Änderungen in Bezug auf digitale Vermögenswerte sich negativ auf die Märkte auswirken, in denen Datavault AI tätig ist, oder das Umsatzwachstum nicht auf das erwartete Niveau treiben; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für tokenisierte Vermögenswerte; sowie weitere Risiken und Unsicherheiten, wie sie ausführlicher in den bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der SEC) eingereichten Unterlagen von Datavault AI beschrieben sind, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr sowie weiterer Einreichungen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC vornimmt und die auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar sind.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen. Datavault AI übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Datavault AI erreicht möglicherweise nicht die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten Pläne, Absichten oder Erwartungen, und Sie sollten sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Datavault AI spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen zukünftiger Akquisitionen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen wider, die das Unternehmen möglicherweise tätigt.

Branchen- und Marktdaten

In dieser Pressemitteilung beziehen wir uns auf Informationen und Statistiken zum Markt für unsere Produkte. Einige dieser Informationen und Statistiken stammen aus verschiedenen unabhängigen Quellen, darunter unabhängige Branchenpublikationen, Berichte von Marktforschungsunternehmen und andere unabhängige Quellen. Einige Daten und andere Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auch auf Schätzungen und Berechnungen des Managements, die sich aus unserer Überprüfung und Interpretation interner Umfragen und unabhängiger Quellen ergeben. Daten zu den Branchen, in denen wir tätig sind, sowie zu unserer Marktposition und unserem Marktanteil innerhalb dieser Branchen sind naturgemäß ungenau und unterliegen erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir sind jedoch der Ansicht, dass sie im Allgemeinen Aufschluss über die Größe, Position und den Marktanteil innerhalb dieser Branche geben. Obwohl wir diese Informationen für zuverlässig halten, haben wir keine Informationen von Dritten unabhängig überprüft. Wir halten unsere internen Unternehmensrecherchen und -schätzungen für zuverlässig, jedoch wurden diese Recherchen und Schätzungen nicht von einer unabhängigen Quelle überprüft. Darüber hinaus unterliegen Annahmen und Schätzungen zu unserer zukünftigen Leistung und der unserer Branchen aufgrund einer Vielzahl von Faktoren zwangsläufig einem hohen Maß an Unsicherheit und Risiko. Diese und andere Faktoren könnten dazu führen, dass unsere zukünftige Leistung erheblich von unseren Annahmen und Schätzungen abweicht. Daher sollten Sie sich bewusst sein, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Markt-, Ranking- und anderen ähnlichen Branchendaten sowie die auf diesen Daten basierenden Schätzungen und Annahmen möglicherweise nicht zuverlässig sind.

Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte

Wir besitzen oder haben Rechte zur Nutzung verschiedener Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte, die durch geltende Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums geschützt sind. Diese Pressemitteilung enthält auch Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte anderer Unternehmen, die nach unserem Kenntnisstand im Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber stehen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden bestimmte Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, möglicherweise ohne die Symbole © und ® angegeben. Dies bedeutet jedoch keinesfalls, dass unsere Rechte oder die Rechte der jeweiligen Lizenzgeber an diesen Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Urheberrechten nicht im vollen Umfang des geltenden Rechts geltend gemacht werden. Wir beabsichtigen nicht, durch die Verwendung oder Darstellung von Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken oder Urheberrechten anderer Parteien eine Beziehung zu diesen anderen Parteien oder eine Billigung oder Förderung durch diese anderen Parteien zu vermitteln, und eine solche Verwendung oder Darstellung sollte auch nicht so ausgelegt werden.

