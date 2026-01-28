IRW-News: GreenX Metals Limited: Aktienplatzierung im Wert von 13,6 Mio. AUD

IRW-PRESS: GreenX Metals Limited: Aktienplatzierung im Wert von 13,6 Mio. AUD

Nicht zur Verbreitung über US-Nachrichtendienste bzw. in den Vereinigten Staaten bestimmt.

28. Januar 2026 / IRW-Press / GreenX Metals Limited (ASX:GRX, LSE:GRX, GPW:GRX, FWB:A3C9JR) (GreenX oder Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen erfolgreich ein Bookbuilding-Verfahren abgeschlossen und verbindliche Zusagen für eine Platzierung von 16.000.000 neuen Stammaktien zum Preis von 0,85 AUD (0,43 GBP) pro Aktie (neue Aktien) erhalten hat, um damit einen Bruttoerlös in Höhe von rund 13,6 Mio. AUD zu generieren (Platzierung).

SCP Resource Finance LP unterstützte die Platzierung, die sowohl von bestehenden Aktionären als auch von neuen institutionellen Investoren getragen wurde.

Der Nettoerlös aus der Platzierung wird für die Explorations- und Erschließungsaktivitäten im unternehmenseigenen Kupferprojekt Tannenberg in Deutschland (Tannenberg) sowie im Gold- und Antimonprojekt Eleonore North in Grönland (ELN) verwendet bzw. fließt in das Working Capital, um u. a. die Kosten für das anhängige Schiedsverfahren gegen Polen zu finanzieren.

Zusammen mit den vorhandenen Barmitteln des Unternehmens wird der Erlös aus der Platzierung die Bilanz von GreenX stärken und es dem Unternehmen ermöglichen, Explorations- und Erschließungsaktivitäten in Tannenberg und ELN zu initiieren und auch weiterzuführen.

Die Platzierung soll voraussichtlich am 4. Februar 2026 abgewickelt werden; das Unternehmen wird die neuen Aktien am bzw. um den 5. Februar 2026 im Rahmen seiner Befugnis gemäß der ASX-Börsenvorschrift 7.1A emittieren.

Ben Stoikovich, Chief Executive Officer von GreenX, erklärt: Wir freuen uns sehr über die anhaltende Unterstützung unserer bestehenden Aktionäre und auch über das große Interesse neuer institutioneller Aktionäre an der Platzierung. Eine starke Beteiligung kommt vor allem aus Nordamerika und Europa, insbesondere aus Deutschland und der Schweiz. Dank seiner gestärkten Bilanz ist das Unternehmen bestens für seine Vorhaben im Jahr 2026 gerüstet. Geplant ist ein gezielteres Explorationsprogramm bei Tannenberg, das darauf ausgelegt ist, durch systematische Datenintegration, eine genauere Eingrenzung von Zielzonen und die Priorisierung bohrreifer Ziele, das tatsächliche Ausmaß und Potenzial des Projekts abzugrenzen.

Kein Angebot in den Vereinigten Staaten

Diese Mitteilung wurde für die Veröffentlichung in Australien erstellt und darf nicht an US-Nachrichtenagenturen weitergegeben oder in den Vereinigten Staaten verbreitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Jurisdiktion dar. Die in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es handelt sich um Transaktionen, die von den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und der geltenden Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten ausgenommen oder nicht betroffen sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Überzeugungen von GreenX in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von GreenX liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen abweichen. GreenX verpflichtet sich nicht, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um die Umstände oder Ereignisse nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu berücksichtigen.

Diese Pressemitteilung wurde vom Chief Executive Officer des Unternehmens, Herrn Ben Stoikovich, zur Veröffentlichung freigegeben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82741

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82741&tr=1

