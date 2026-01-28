IRW-News: Inturai Ventures Corp.: Inturai Ventures beauftragt Canaccord und unterzeichnet strategische Beratungsvereinbarung im Vorfeld seiner nordamerikanischen Roadshow

IRW-PRESS: Inturai Ventures Corp.: Inturai Ventures beauftragt Canaccord und unterzeichnet strategische Beratungsvereinbarung im Vorfeld seiner nordamerikanischen Roadshow

Highlights

- Inturai Ventures Corp. hat Canaccord Genuity Corp. im Rahmen einer fokussierten strategischen Beratungsvereinbarung mit der Evaluierung von wertmaximierenden Ergebnissen beauftragt

- Die Beauftragung unterstreicht die institutionelle Anerkennung von Inturais KI-gestützter Sensorplattform in den Bereichen Verteidigung, Gesundheitswesen und kritische Infrastruktur

- Das Unternehmen baut seine Präsenz in Nordamerika weiter aus und sondiert aktiv eine Reihe von Geschäftschancen, um seine Wachstumsstrategie im Militär- und Verteidigungssektor Nordamerikas zu forcieren

Vancouver, British Columbia - 28. Januar 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich bekannt zu geben, dass mit der Firma Canaccord Genuity Corp. (Canaccord), einer der führenden unabhängigen Investmentbanken Nordamerikas, im Vorfeld seiner nordamerikanischen Roadshow für Investoren und Kunden Anfang Februar eine strategische Beratungsvereinbarung unterzeichnet wurde.

Nach einer umfassenden Prüfung möglicher strategischer Beratungspartner entschied sich das Unternehmen für Canaccord, nachdem die Firma mit großer Begeisterung auf diese Chance reagierte, eine Erfolgsbilanz bei der Ermittlung wachstumsstarker Technologieplattformen vorweisen konnte und auch nachweislich in der Lage ist, wertschöpfende Initiativen über den gesamten betrieblichen Lebenszyklus hinweg zu unterstützen. Im Rahmen der Beauftragung wird Canaccord Finanzberatungsleistungen erbringen, die sich auf Geschäftspartnerschaften, die strategische Kapitalstrukturierung sowie Transaktionsformen im Einklang mit Inturais Positionierung in diesem Sektor konzentrieren werden.

Die Grundlage der Beauftragung bilden Inturais vor kurzem erfolgtes Rebranding, die erweiterten Plattformfunktionen und das vermehrte Interesse von Stakeholdern aus den Bereichen Verteidigung, Altenpflege und Infrastruktur. Wie bereits angekündigt wurde, prüft das Unternehmen aktiv Möglichkeiten zur Intensivierung seiner nordamerikanischen Militär- und Verteidigungsstrategie, wozu auch die Vergrößerung des Teams und die Einführung von Pilotprojekten zählen.

Laut Vereinbarung wird Canaccord seine Finanzberatungsleistungen im Zeitraum vom 1. Februar bis zum 30. April 2026 erbringen. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, Canaccord ein monatliches Honorar in Höhe von 7.000 CAD zu bezahlen und der Firma 1.000.000 Warrants zuzuteilen, von denen die Hälfte zum Preis von 0,40 $ und die andere Hälfte zum Preis von 0,60 $ ausgeübt werden kann und die jeweils am 30. Juli bzw. am 31. Juli 2027 verfallen. In der Vergütung an Canaccord sind keine Stammaktien des Unternehmens enthalten.

Über Inturai Ventures

Inturai Ventures treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und transformiert somit Branchen wie das Gesundheitswesen, das Militär, intelligente Häuser und Industrieanwendungen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.inturai.com.

Für Investor-Anfragen:

Ed Clarke, CEO

Inturai Ventures Corp.

E-Mail: investor@inturai.com

Tel.: (+1) 604 339-0339

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie antizipieren, planen, fortsetzen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, voraussehen, schätzen, können, werden, potenziell, vorgeschlagen, positioniert und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen können. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht erschöpfend ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

+1-604-339-0339

investor@inturai.com

1231 Pacific Blvd, Suite 650,

Vancouver B.C.,

V6Z 0E2, Kanada

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82736

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82736&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA46125N1024

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.