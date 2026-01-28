IRW-News: Refined Energy Corp.: Refined Energy Corp. kommentiert beispielloses globales Angebotsdefizit bei Uran sowie Beschleunigung der US-Atompolitik

IRW-PRESS: Refined Energy Corp.: Refined Energy Corp. kommentiert beispielloses globales Angebotsdefizit bei Uran sowie Beschleunigung der US-Atompolitik

Vancouver, British Columbia - 28. Januar 2026 / IRW-Press / Refined Energy Corp. (CSE: RUU; OTC: RRUUF; FRA: CWA0) (Refined oder das Unternehmen) freut sich, nach einer Reihe bedeutender globaler Entwicklungen, die für nordamerikanische Explorations- und Produktionsunternehmen einen generationsübergreifenden Rückenwind geschaffen haben, ein strategisches Update hinsichtlich des Uransektors bereitzustellen.

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die globalen Energiemärkte eine strukturelle Neuausrichtung durchlaufen, zumal Regierungen angesichts steigenden Strombedarfs, einschließlich des Bedarfs durch künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Elektrifizierung und industrielle Dekarbonisierung, nach zuverlässiger, kohlenstoffarmer Grundlastenergie suchen. Die Kernenergie hat sich in diesem Rahmen wieder als zentrale Lösung herauskristallisiert, mit entsprechenden Auswirkungen auf die globalen Uranlieferketten.

USA - Beschleunigte Strategie für Kernenergie und Brennstoffkreislauf

Im Januar 2026 hat die US-Regierung eine Reihe von Maßnahmen zur Stärkung der inländischen Kernenergieerzeugung sowie zum Wiederaufbau des US-amerikanischen Uranbrennstoffkreislaufs vorangetrieben. Diese Maßnahmen umfassen 2,7 Milliarden USD https://www.energy.gov/articles/us-department-energy-awards-27-billion-restore-american-uranium-enrichment

an Bundesmitteln für die Urananreicherung, die Unterstützung der Versorgung mit Brennstoff für moderne Reaktoren sowie Exekutivmaßnahmen zur Optimierung der Regulierungsprozesse und zur Beschleunigung von Inbetriebnahmezeitplänen.

Die politischen Initiativen der USA scheinen darauf ausgerichtet zu sein, die Abhängigkeit von ausländischem Uran und Anreicherungsdienstleistungen, insbesondere aus geopolitisch sensiblen Jurisdiktionen, zu verringern und gleichzeitig die inländische Produktion, Verarbeitung und Anreicherungskapazität zu fördern. Diese Entwicklungen spiegeln eine umfassendere Anerkennung von Uran als strategische Ressource wider, die mit der nationalen Energiesicherheit und der Widerstandsfähigkeit kritischer Infrastrukturen verbunden ist.

Positionierung für einen langfristigen Kernbrennstoffkreislauf

Das Management ist davon überzeugt, dass diese Entwicklungen die Bedeutung der Uranexploration in frühem Stadium in stabilen Jurisdiktionen verdeutlichen, insbesondere da Energieversorger, Regierungen und Akteure der Lieferkette ihr Hauptaugenmerk zunehmend auf die langfristige Versorgungssicherheit richten. Für Explorationsunternehmen unterstreicht dieses Umfeld die strategische Relevanz der Identifizierung, Weiterentwicklung und Risikoreduzierung von Uranprojekten, die zukünftige Erschließungsentscheidungen unterstützen können, während sich der Kernbrennstoffkreislauf weiterentwickelt.

Mark Fields, Chief Executive Officer von Refined Energy Corp.: Der Uransektor wird durch langfristige strukturelle Kräfte neu gestaltet, einschließlich Prioritäten der Energiesicherheit, Dekarbonisierungsvorgaben sowie eines anhaltenden Wachstums des globalen Strombedarfs. In den USA hat sich die Politik eindeutig in Richtung eines Wiederaufbaus der inländischen Kernbrennstofflieferketten verschoben. Für Unternehmen, die im Bereich der Uranexploration tätig sind, untermauern diese Veränderungen die Bedeutung der Weiterentwicklung hochwertiger Projekte in stabilen Jurisdiktionen und der Aufrechterhaltung eines disziplinierten, langfristigen Ansatzes bei der Exploration und Erschließung von Assets. Refined konzentriert sich weiterhin auf den Aufbau eines starken Explorationsportfolios, das auf diese im Wandel begriffenen Fundamentaldaten der Branche abgestimmt ist.

Das Unternehmen beobachtet weiterhin die Entwicklungen auf dem globalen Markt und in der Politik, während es seine Explorationsprogramme vorantreibt und Möglichkeiten evaluiert, die mit den langfristigen Fundamentaldaten der Uranversorgung im Einklang stehen.

Verweise und öffentliche Quellen

Die in dieser Pressemitteilung genannten Informationen stammen von öffentlich zugänglichen Quellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf:

- Bekanntmachungen und Grundsatzerklärungen des US-Energieministeriums hinsichtlich inländischer Urananreicherung, HALEU-Versorgung und Investitionen in den Kernbrennstoffkreislauf

- Präsidialverordnungen und Mitteilungen der Bundesregierung hinsichtlich des Ausbaus der Kernenergie in den USA und Lieferketten für kritische Mineralien

- Öffentliche Bekanntmachungen und Produktionsprognosen von National Atomic Company Kazatomprom

- Berichte der World Nuclear Association über die globale Uranversorgung und den globalen Uranbedarf sowie Trends beim Reaktorausbau

- Gesetzesankündigungen der schwedischen Regierung hinsichtlich der Aufhebung ihres Moratoriums für den Uranabbau

- Öffentliche Einreichungen und Marktbekanntmachungen von physischen Uraninvestmentvehikeln und Kernkraftwerksbetreibern

Über Refined Energy Corp.

Refined Energy Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Auffindung und den Ausbau von Projekten mit Vorkommen von Uran und kritischen Metallen für Energieanwendungen in erstklassigen Bergbauregionen konzentriert. Seine Projekte Dufferin, Milner und Basin befinden sich im Athabasca-Becken in der Provinz Saskatchewan und unterstützen ein diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten für die Energiewende.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Eli Dusenbury

Chief Financial Officer

+1 (604) 398-3378

info@refinedenergy.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zum Uranmarkt, zu Entwicklungen in der Kernenergiepolitik, zu den Auswirkungen globaler und US-amerikanischer Nuklearinitiativen sowie zur potenziellen Positionierung von Refined Energy Corp. im Uranexplorationssektor. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Investoren werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

