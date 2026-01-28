IRW-News: Sibanye Stillwater: Bekanntmachung über den Erwerb von wirtschaftlichen Anteilen an Wertpapieren durch Blackrock, Inc.

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Bekanntmachung über den Erwerb von wirtschaftlichen Anteilen an Wertpapieren durch Blackrock, Inc.

Johannesburg, 28. Januar 2026 / IRW-Press / Gemäß Abschnitt 122(3)(b) des Companies Act 71 von 2008 (das Gesetz), Vorschrift 121(2)(b) der Companies Act Regulations von 2011 und Absatz 3.83(b) der JSE Limited Listings Requirements werden die Aktionäre hiermit darüber informiert, dass Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW) eine formelle Mitteilung erhalten hat, dass Blackrock, Inc. insgesamt eine Beteiligung an den Stammaktien des Unternehmens erworben hat, sodass die Gesamtbeteiligung von Blackrock, Inc. nun 5,001 % der gesamten ausgegebenen Stammaktien von Sibanye-Stillwater beträgt.

Sibanye-Stillwater hat gemäß Abschnitt 122(3)(a) des Gesetzes, wonach jedes Unternehmen, das eine Mitteilung über eine Änderung der wirtschaftlichen Beteiligung an seinen Wertpapieren erhält, sei es durch Erwerb oder Veräußerung, die erforderliche Mitteilung beim Takeover Regulation Panel einreichen muss.

Der Vorstand von Sibanye-Stillwater übernimmt die Verantwortung für die in der Bekanntmachung enthaltenen Informationen, nachdem er die Formulare TRP121.1 von Blackrock, Inc. erhalten hat, und ist nach bestem Wissen und Gewissen der Ansicht, dass die in der Bekanntmachung enthaltenen Informationen wahrheitsgemäß sind und keine Angaben ausgelassen wurden, die die Bedeutung der in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen beeinflussen könnten.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem vielfältigen Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und beteiligt sich an führenden Betrieben zur Wiederaufbereitung von Bergbauabfällen.

Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat sich auch auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen diversifiziert und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau seines weltweiten Engagements im Bereich Recycling und Aufbereitung von Abraum gestärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbour-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Präsentation, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie werden, würden, erwarten, prognostizieren, potenziell, könnten, könnten, glauben, anstreben, voraussehen, beabsichtigen, anstreben, schätzen und ähnlichen Begriffen zu erkennen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, darunter unter anderem solche, die sich auf die zukünftige Finanzlage, Geschäftsstrategien und andere strategische Initiativen, Geschäftsaussichten, Branchenprognosen, Produktions- und Betriebsleitlinien, Klima- und ESG-bezogene Ziele und Kennzahlen sowie Pläne und Ziele für zukünftige Operationen, Projektfinanzierungen und den Abschluss oder die erfolgreiche Integration von Akquisitionen, sind notwendigerweise Schätzungen, die die beste Einschätzung der Geschäftsleitung von Sibanye-Stillwater widerspiegeln. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ergebnisse wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Daher sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen unter Berücksichtigung verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derjenigen, die im Integrierten Bericht 2024 von Sibanye-Stillwater und im Jahresbericht auf Formular 20-F, der am 25. April 2025 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde (SEC-Aktenzeichen 333-234096), dargelegt sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Präsentation. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab (sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist).

