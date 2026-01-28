Klage gegen Budapester Bürgermeister wegen LGBT-Demo

Budapest, 28. Jan (Reuters) - In Ungarn ist der Budapester Bürgermeister Gergely Karacsony angeklagt worden. Dem liberalen Politiker wird ⁠seine Rolle bei ‍der Organisation einer verbotenen Demonstration für die Rechte von Homosexuellen, Bisexuellen und Transgendern (LGBTQ+) im ‌vergangenen Juni vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft strebt die Verhängung einer Geldstrafe per Strafbefehl ohne ‍Hauptverhandlung an, wie sie am Mittwoch mitteilte. "Ich bin von einem stolzen Verdächtigen zu einem stolzen Angeklagten geworden", schrieb Karacsony dazu auf seiner Facebook-Seite. "Denn das scheint der Preis zu sein, den man in diesem Land ‍zahlen muss, wenn man für ⁠die eigene Freiheit und die der anderen eintritt."

Trotz eines Polizeiverbots hatten im Juni Zehntausende Menschen an dem sogenannten Pride-Marsch ‍in Budapest teilgenommen. Die Demonstration entwickelte sich zu einem der größten Proteste gegen ⁠die Regierung des nationalkonservativen Ministerpräsidenten Viktor Orban seit Jahren. Die Polizei hatte den Marsch unter Berufung auf ein im März 2025 verabschiedetes Kinderschutzgesetz untersagt. ‍Karacsony hatte versucht, dies ‌zu umgehen, indem er die Demonstration als städtische Veranstaltung anmeldete. Kritiker sehen in dem Vorgehen einen weiteren Schritt zur Einschränkung demokratischer Freiheiten vor der Parlamentswahl am 12. April. Umfragen zufolge liegt die neue Mitte-Rechts-Partei Tisza derzeit neun bis zwölf Prozentpunkte vor Orbans Fidesz-Partei.

