Klage gegen Budapester Bürgermeister wegen LGBT-Demo

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Budapest, 28. Jan (Reuters) - In Ungarn ist der Budapester Bürgermeister Gergely Karacsony angeklagt worden. Dem liberalen Politiker wird ⁠seine Rolle bei ‍der Organisation einer verbotenen Demonstration für die Rechte von Homosexuellen, Bisexuellen und Transgendern (LGBTQ+) im ‌vergangenen Juni vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft strebt die Verhängung einer Geldstrafe per Strafbefehl ohne ‍Hauptverhandlung an, wie sie am Mittwoch mitteilte. "Ich bin von einem stolzen Verdächtigen zu einem stolzen Angeklagten geworden", schrieb Karacsony dazu auf seiner Facebook-Seite. "Denn das scheint der Preis zu sein, den man in diesem Land ‍zahlen muss, wenn man für ⁠die eigene Freiheit und die der anderen eintritt."

Trotz eines Polizeiverbots hatten im Juni Zehntausende Menschen an dem sogenannten Pride-Marsch ‍in Budapest teilgenommen. Die Demonstration entwickelte sich zu einem der größten Proteste gegen ⁠die Regierung des nationalkonservativen Ministerpräsidenten Viktor Orban seit Jahren. Die Polizei hatte den Marsch unter Berufung auf ein im März 2025 verabschiedetes Kinderschutzgesetz untersagt. ‍Karacsony hatte versucht, dies ‌zu umgehen, indem er die Demonstration als städtische Veranstaltung anmeldete. Kritiker sehen in dem Vorgehen einen weiteren Schritt zur Einschränkung demokratischer Freiheiten vor der Parlamentswahl am 12. April. Umfragen zufolge liegt die neue Mitte-Rechts-Partei Tisza derzeit neun bis zwölf Prozentpunkte vor Orbans Fidesz-Partei.

(Bericht von Anita Komuves, bearbeitet von Kerstin Dörr, redigiert von ⁠Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte)

Das könnte dich auch interessieren

Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"heute, 10:47 Uhr · onvista
Goldbarren sind vor einem Kurschart zu sehen.
ETFs auf MSCI World und Co.
So viel kostet dich der schwache Dollarheute, 14:30 Uhr · onvista
Ein Dollar-Schein hinter Kurssymbolen.
Geldpolitik
US-Notenbank hält Leitzins konstantheute, 20:09 Uhr · onvista
US-Notenbank hält Leitzins konstant
Dax Tagesrückblick 28.01.2026
Leichte Verluste vor Zinssignalen der Fed - ASML-Aktie gibt nachheute, 17:53 Uhr · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Quartalszahlen Q4/2025
Microsoft-Kurs fällt nach Zahlen nachbörslich klarheute, 22:11 Uhr · onvista
Microsoft-Kurs fällt nach Zahlen nachbörslich klar
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"heute, 10:47 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Alle Premium-News