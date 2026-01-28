Klingbeil zum Jahreswirtschaftbericht: Investitionen der Regierung wirken

Berlin, 28. Jan (Reuters) - Die staatlichen Investitionen wirken laut Bundesfinanzminister Lars Klingbeil.

"Unsere Investitionen sind ein spürbarer ⁠Wachstumsimpuls. Der ‍Fokus auf Investitionen ist richtig, bei der Umsetzung müssen wir das Tempo ‌weiter erhöhen", sagte der Vize-Kanzler und SPD-Chef mit Blick auf den ‍Jahreswirtschaftsbericht, der am Mittwoch im Kabinett vorgestellt wurde. Es werde Strukturreformen geben, um Deutschland zu modernisieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. "Mir geht es um Reformen, die unser ‍Land schneller und effizienter machen, ⁠die Potenziale freisetzen und bürokratische Hürden beseitigen." Es brauche eine größere Produktivität und stärkere Innovationskraft.

Wirtschaftsministerin ‍Katherina Reiche (CDU) will den Jahreswirtschaftsbericht am Nachmittag vor der Presse vorstellen. ⁠Wie Reuters bereits berichtet hatte, wird 2026 mit einem Wachstum von 1,0 Prozent gerechnet, 2027 dann 1,3 Prozent. Zum Vergleich: ‍2025 hatte ‌die deutsche Wirtschaft nur um 0,2 Prozent zugelegt, nach zuvor zwei Rezessionsjahren in Folge. Ein Großteil des erwarteten Wachstums geht auf die schuldenfinanzierten Maßnahmen der Regierung zur Modernisierung der Infrastruktur und zur Aufrüstung der Bundeswehr zurück.

