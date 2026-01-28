Zürich, 28. Jan (Reuters) - Der Schweizer Pharmazulieferer Lonza hat im abgelaufenen Jahr dank der Übernahme des US-Roche-Werkes in Vacaville ⁠und einer ‍guten Nachfrage kräftig zugelegt.

Der Umsatz kletterte 2025 währungsbereinigt um 21,7 Prozent auf 6,5 Milliarden ‌Franken, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das operative Ergebnis (Core Ebitda) stieg ‍auf 2,1 Milliarden Franken, was einer Marge von 31,6 Prozent entspricht. Analysten hatten einen höheren Umsatz und ein höheres Ergebnis erwartet. Für das laufende Jahr zeigte sich Konzernchef Wolfgang Wienand zuversichtlich: Er stellte ein ‍währungsbereinigtes Umsatzplus von elf bis ⁠zwölf Prozent und eine weitere Verbesserung der Marge auf über 32 Prozent in Aussicht.

Von den guten Geschäften sollen ‍auch die Aktionäre profitieren. Der Verwaltungsrat schlägt eine um 25 Prozent höhere Dividende ⁠von 5,00 Franken je Aktie vor. Sorgen um mögliche US-Handelsbeschränkungen trat Lonza entgegen. Das Unternehmen erwarte keine materiellen finanziellen Auswirkungen durch die aktuelle ‍US-Handels- und Zollpolitik, ‌hieß es weiter. Lonza sehe sich als größter Biologika-Auftragsfertiger in den USA gut positioniert, um die Nachfrage nach regionalen Lieferketten zu bedienen. Der Konzern kündigte zudem an, seine Produktionskapazitäten weiter auszubauen. Dabei wolle Lonza seine Erfahrung beim Bau und der Übernahme von Anlagen weltweit nutzen.

