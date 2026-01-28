Merz betont Ziel wirtschaftlicher Stärke

BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition will auch angesichts internationaler Spannungen weiter an besseren Bedingungen für die deutsche Wirtschaft und mehr Wachstum arbeiten. Kanzler Friedrich Merz (CDU) stellte nach Beratungen des Koalitionsausschusses das Ziel wirtschaftlicher Stärke Deutschlands und Europas heraus. Dafür gehe es um Verbesserungen der Wettbewerbsfähigkeit, der Produktivität und bei Innovationen. Zuletzt habe man auch erfahren, dass Großmächte ohne Rücksicht handeln, sagte Merz, ohne Staaten zu nennen.

Resilienz sei ebenso eine europäische Aufgabe, sagte Merz. Konkret sei etwa der digitale Euro ein Projekt, das einer Stärkung der Souveränität der EU diene./sam/DP/he