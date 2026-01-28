Nach drei Senkungen: US-Notenbank hält Leitzins stabil

Washington (dpa) - Die US-Notenbank lässt den Leitzins nach drei Senkungen erstmals wieder unverändert. Die Zinsspanne bleibt damit bei 3,5 bis 3,75 Prozent, wie der Zentralbankrat der Federal Reserve (Fed) in Washington mitteilte.

