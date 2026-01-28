Nipah-Fälle in Indien - Singapur, Thailand und Malaysia verschärfen Kontrollen

Hyderabad, 28. Jan (Reuters) - Nach dem Nachweis von zwei Fällen des Nipah-Virus in Indien haben mehrere südostasiatische Länder ihre Kontrollen für Einreisende verschärft.

Neben Thailand und Malaysia ⁠kündigte am Mittwoch ‍auch Singapur Maßnahmen an. In Indien selbst sind seit Dezember zwei Infektionen im östlichen Bundesstaat Westbengalen nachgewiesen worden, wie das ‌Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Das Ministerium warnte zugleich vor "spekulativen und falschen Zahlen", die im Umlauf seien. Die ‍Behörden hätten 196 Kontaktpersonen ermittelt. Keine von ihnen zeige jedoch Symptome, und alle seien negativ auf das Virus getestet worden.

Singapur will am Flughafen Fiebermessungen bei Passagieren von Flügen aus den betroffenen Gebieten in Westbengalen einrichten, wie die Seuchenschutzbehörde des Stadtstaates erklärte. Zudem werde die Überwachung neu ‍angekommener Wanderarbeiter aus Südasien verstärkt. Auch Thailand hat ⁠dem dortigen Gesundheitsministerium zufolge für Flugzeuge aus Gebieten mit Nipah-Ausbrüchen spezielle Parkpositionen zugewiesen. Passagiere müssten zudem vor der Einreise Gesundheitserklärungen abgeben. Das Gesundheitsministerium in Malaysia ‍teilte ebenfalls am Mittwoch mit, die Vorsorge durch Gesundheitskontrollen an den internationalen Grenzübergängen zu verstärken.

Die singapurische Behörde erklärte weiter, ⁠sie stehe mit ihren Partnern in Südasien in Kontakt, um die Lage besser einschätzen zu können. Es werde an einer globalen Plattform gearbeitet, über die Länder die Genomsequenzierung von entdeckten Fällen ‍melden könnten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt die ‌Sterblichkeitsrate bei einer Nipah-Infektion auf 40 bis 75 Prozent. Sie stuft das Virus wegen seines Potenzials, eine Epidemie auszulösen, als Krankheitserreger mit hoher Priorität ein. Die seltene, aber schwere Erkrankung wird durch das Nipah-Virus ausgelöst, das in Flughunden vorkommt und auf andere Tiere sowie den Menschen übertragen werden kann. Es gibt weder einen Impfstoff noch eine wirksame Behandlung für die Krankheit.

