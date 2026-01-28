Original-Research: MedX Health Corp (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

Original-Research: MedX Health Corp - from First Berlin Equity Research GmbH

28.01.2026 / 14:45 CET/CEST
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to MedX Health Corp

     Company Name:                MedX Health Corp
     ISIN:                        CA5850901037

     Reason for the research:     Initiation of coverage
     Recommendation:              BUY
     from:                        28.01.2026
     Target price:                CAD 0.28
     Target price on sight of:    12-18 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research on 28/01/2026 initiated coverage on MedX Health
Corp (ISIN: CA5850901037 / Bloomberg: MDX CN). Analyst Christian Orquera
placed a BUY rating on the stock, with a CAD 0.28 price target.

Abstract:
MedX Health is a Canadian medical technology company transitioning from
device sales to a scalable, data-enabled teledermatology services model
centred on its DermSecure platform for non-invasive skin screening.
DermSecure enables occupational health providers, employers and health
insurers to assess skin lesions scanned on site, accelerating their
assessment through to diagnosis and supporting the early detection of skin
cancer. The platform is built on MedX's proprietary SIAscopy technology, an
FDA-approved spectrophotometric imaging method that visualises subsurface
skin molecules such as melanin, blood vessels and collagen. This enables
objective, non-invasive lesion assessment beyond standard visual inspection
or smartphone photography and differentiates DermSecure from conventional
teledermatology solutions. MedX is now entering a key commercial validation
phase. Its first DermSecure partner, UK-based Health Partners Group (HPG),
one of the country's leading occupational health providers serving ~3m
employees, has signed a multi-year commercial agreement following a
successful pilot programme. The contract allows for a phased rollout of
DermSecure across HPG's client base in the UK starting in H1/26 and provides
a strong real-world reference for scalability. DermSecure will target
further markets with long waiting times for dermatology appointments,
notably Canada and the US. In our view, the combination of regulatory
validation and commercial proof-of-concept with HPG materially de-risks
broader adoption. We expect further partner wins, particularly in North
America, and see 2026 as the first year of meaningful recurring revenue
growth, supporting a re-rating of the shares. Based on our DCF valuation, we
initiate coverage of MedX Health with a BUY rating and a price target of CAD
0.28 (upside: 331%).

First Berlin Equity Research hat am 28.01.2026 die Coverage von MedX Health
Corp (ISIN: CA5850901037 / Bloomberg: MDX CN) aufgenommen. Analyst Christian
Orquera stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von CAD
0.28.

Zusammenfassung:
MedX Health ist ein kanadisches Medizintechnikunternehmen, dessen
Geschäftsmodell sich vom Verkauf von Geräten in ein skalierbares,
datengestütztes Teledermatologie-Dienstleistungsmodell wandelt, dessen
Kernstück die DermSecure-Plattform für nicht-invasive Hautuntersuchungen
ist. DermSecure ermöglicht es Arbeitsmedizinern, Arbeitgebern und
Krankenkassen, vor Ort gescannte Hautveränderungen zu beurteilen, wodurch
die Diagnose beschleunigt und die Früherkennung von Hautkrebs unterstützt
wird. Die Plattform basiert auf der proprietären SIAscopy-Technologie von
MedX, einer von der FDA zugelassenen spektralphotometrischen
Bildgebungsmethode, die unter der Hautoberfläche liegende Moleküle wie
Melanin, Blutgefäße und Kollagen sichtbar macht. Dies ermöglicht eine
objektive, nicht-invasive Beurteilung von Läsionen, die über die
standardmäßige visuelle Inspektion oder Smartphone-Fotografie hinausgeht und
DermSecure von herkömmlichen teledermatologischen Lösungen unterscheidet.
MedX tritt nun in eine wichtige Phase der kommerziellen Validierung ein.
Sein erster DermSecure-Partner, die britische Health Partners Group (HPG),
einer der führenden Anbieter von arbeitsmedizinischen Dienstleistungen des
Landes, der rund 3 Millionen Arbeitnehmer bedient, hat nach einem
erfolgreichen Pilotprogramm einen mehrjährigen kommerziellen Vertrag
unterzeichnet. Der Vertrag sieht eine schrittweise Einführung von DermSecure
bei den Kunden von HPG in Großbritannien ab dem ersten Halbjahr 2026 vor und
liefert eine starke Referenz für die Skalierbarkeit in der Praxis.
DermSecure wird weitere Märkte mit langen Wartezeiten für Hautarzttermine
ins Visier nehmen, insbesondere Kanada und die USA. Unserer Ansicht nach
verringert die Kombination aus regulatorischer Validierung und kommerziellem
Proof-of-Concept mit HPG das Risiko einer breiteren Einführung erheblich.
Wir erwarten die Gewinnung weiterer Partner, insbesondere in Nordamerika,
und sehen 2026 als das erste Jahr mit einem starken wiederkehrenden
Umsatzwachstum, was eine Neubewertung der Aktien unterstützt. Basierend auf
unserer DCF-Bewertung nehmen wir die Coverage von MedX Health mit einer
Kaufempfehlung und einem Kursziel von CAD 0,28 (Aufwärtspotenzial: 331%)
auf.

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

