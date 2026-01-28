Original-Research: MedX Health Corp (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

^ Original-Research: MedX Health Corp - from First Berlin Equity Research GmbH 28.01.2026 / 14:45 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to MedX Health Corp Company Name: MedX Health Corp ISIN: CA5850901037 Reason for the research: Initiation of coverage Recommendation: BUY from: 28.01.2026 Target price: CAD 0.28 Target price on sight of: 12-18 months Last rating change: - Analyst: Christian Orquera First Berlin Equity Research on 28/01/2026 initiated coverage on MedX Health Corp (ISIN: CA5850901037 / Bloomberg: MDX CN). Analyst Christian Orquera placed a BUY rating on the stock, with a CAD 0.28 price target. Abstract: MedX Health is a Canadian medical technology company transitioning from device sales to a scalable, data-enabled teledermatology services model centred on its DermSecure platform for non-invasive skin screening. DermSecure enables occupational health providers, employers and health insurers to assess skin lesions scanned on site, accelerating their assessment through to diagnosis and supporting the early detection of skin cancer. The platform is built on MedX's proprietary SIAscopy technology, an FDA-approved spectrophotometric imaging method that visualises subsurface skin molecules such as melanin, blood vessels and collagen. This enables objective, non-invasive lesion assessment beyond standard visual inspection or smartphone photography and differentiates DermSecure from conventional teledermatology solutions. MedX is now entering a key commercial validation phase. Its first DermSecure partner, UK-based Health Partners Group (HPG), one of the country's leading occupational health providers serving ~3m employees, has signed a multi-year commercial agreement following a successful pilot programme. The contract allows for a phased rollout of DermSecure across HPG's client base in the UK starting in H1/26 and provides a strong real-world reference for scalability. DermSecure will target further markets with long waiting times for dermatology appointments, notably Canada and the US. In our view, the combination of regulatory validation and commercial proof-of-concept with HPG materially de-risks broader adoption. We expect further partner wins, particularly in North America, and see 2026 as the first year of meaningful recurring revenue growth, supporting a re-rating of the shares. Based on our DCF valuation, we initiate coverage of MedX Health with a BUY rating and a price target of CAD 0.28 (upside: 331%). First Berlin Equity Research hat am 28.01.2026 die Coverage von MedX Health Corp (ISIN: CA5850901037 / Bloomberg: MDX CN) aufgenommen. Analyst Christian Orquera stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von CAD 0.28. Zusammenfassung: MedX Health ist ein kanadisches Medizintechnikunternehmen, dessen Geschäftsmodell sich vom Verkauf von Geräten in ein skalierbares, datengestütztes Teledermatologie-Dienstleistungsmodell wandelt, dessen Kernstück die DermSecure-Plattform für nicht-invasive Hautuntersuchungen ist. DermSecure ermöglicht es Arbeitsmedizinern, Arbeitgebern und Krankenkassen, vor Ort gescannte Hautveränderungen zu beurteilen, wodurch die Diagnose beschleunigt und die Früherkennung von Hautkrebs unterstützt wird. Die Plattform basiert auf der proprietären SIAscopy-Technologie von MedX, einer von der FDA zugelassenen spektralphotometrischen Bildgebungsmethode, die unter der Hautoberfläche liegende Moleküle wie Melanin, Blutgefäße und Kollagen sichtbar macht. Dies ermöglicht eine objektive, nicht-invasive Beurteilung von Läsionen, die über die standardmäßige visuelle Inspektion oder Smartphone-Fotografie hinausgeht und DermSecure von herkömmlichen teledermatologischen Lösungen unterscheidet. MedX tritt nun in eine wichtige Phase der kommerziellen Validierung ein. Sein erster DermSecure-Partner, die britische Health Partners Group (HPG), einer der führenden Anbieter von arbeitsmedizinischen Dienstleistungen des Landes, der rund 3 Millionen Arbeitnehmer bedient, hat nach einem erfolgreichen Pilotprogramm einen mehrjährigen kommerziellen Vertrag unterzeichnet. Der Vertrag sieht eine schrittweise Einführung von DermSecure bei den Kunden von HPG in Großbritannien ab dem ersten Halbjahr 2026 vor und liefert eine starke Referenz für die Skalierbarkeit in der Praxis. DermSecure wird weitere Märkte mit langen Wartezeiten für Hautarzttermine ins Visier nehmen, insbesondere Kanada und die USA. Unserer Ansicht nach verringert die Kombination aus regulatorischer Validierung und kommerziellem Proof-of-Concept mit HPG das Risiko einer breiteren Einführung erheblich. Wir erwarten die Gewinnung weiterer Partner, insbesondere in Nordamerika, und sehen 2026 als das erste Jahr mit einem starken wiederkehrenden Umsatzwachstum, was eine Neubewertung der Aktien unterstützt. Basierend auf unserer DCF-Bewertung nehmen wir die Coverage von MedX Health mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von CAD 0,28 (Aufwärtspotenzial: 331%) auf. 