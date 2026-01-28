Original-Research: Verve Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

^ Original-Research: Verve Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH 28.01.2026 / 15:59 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE Company Name: Verve Group SE ISIN: SE0018538068 Reason for the research: vorläufige Q4/25 Ergebnisse Recommendation: Kaufen from: 28.01.2026 Target price: EUR4,50 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE (ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,50. Zusammenfassung: Die vorläufigen Ergebnisse für Q4 entsprachen weitgehend unseren Prognosen und dem Konsens. Nach einer Pause von zwei Quartalen kehrte das Umsatzwachstum zurück, und die Bruttomarge verbesserte sich, was vor allem auf die Vereinheitlichung der Plattformen zurückzuführen ist. Das Management gab auch eine erste Prognose für 2026 ab, in der ein Umsatz von EUR680 Mio. bis EUR730 Mio. und ein AEBITDA von EUR145 Mio. bis EUR175 Mio. erwartet werden. Die Umsatzspanne deutet auf Marktanteilsgewinne in einem digitalen Werbemarkt hin, für den in diesem Jahr ein Wachstum von etwa 10% bis 13% erwartet wird. Unserer Ansicht nach erscheint die Gewinnprognose konservativ und lässt Spielraum für eine Outperformance. Wir werden unsere Schätzungen für 2026 im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der geprüften Zahlen für 2025 am 19. Februar überprüfen und aktualisieren. Unsere Empfehlung bleibt Kaufen mit einem unveränderten Kursziel von EUR4,50 (Aufwärtspotenzial: 174%). First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 4.50 price target. Abstract: Q4 prelims were broadly in line with our forecasts and consensus. Topline growth returned after a two-quarter pause, and the gross margin showed improvement, thanks mainly to the platform unifications. Management also gave initial guidance for 2026 calling for sales of EUR680m to EUR730m and AEBITDA of EUR145m to EUR175m. The topline range implies market share gains in a digital ad market that is widely expected to grow around 10% to 13% this year. In our view, the earnings guide looks conservative but leaves headroom for outperformance. We will review and update our 2026 forecasts in conjunction with publication of the audited 2025 numbers on 19 February. Our rating remains Buy with an unchanged EUR4.5 target price (upside: 174%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8867e33238e0a3f2d1e5f52b71f9973f Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=1995b1cf-fc59-11f0-8534-027f3c38b923&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2267546 28.01.2026 CET/CEST °