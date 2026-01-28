Original-Research: Verve Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

Original-Research: Verve Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH

28.01.2026 / 15:59 CET/CEST
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE

     Company Name:                Verve Group SE
     ISIN:                        SE0018538068

     Reason for the research:     vorläufige Q4/25 Ergebnisse
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        28.01.2026
     Target price:                EUR4,50
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE
(ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,50.

Zusammenfassung:
Die vorläufigen Ergebnisse für Q4 entsprachen weitgehend unseren Prognosen
und dem Konsens. Nach einer Pause von zwei Quartalen kehrte das
Umsatzwachstum zurück, und die Bruttomarge verbesserte sich, was vor allem
auf die Vereinheitlichung der Plattformen zurückzuführen ist. Das Management
gab auch eine erste Prognose für 2026 ab, in der ein Umsatz von EUR680 Mio.
bis EUR730 Mio. und ein AEBITDA von EUR145 Mio. bis EUR175 Mio. erwartet werden.
Die Umsatzspanne deutet auf Marktanteilsgewinne in einem digitalen
Werbemarkt hin, für den in diesem Jahr ein Wachstum von etwa 10% bis 13%
erwartet wird. Unserer Ansicht nach erscheint die Gewinnprognose konservativ
und lässt Spielraum für eine Outperformance. Wir werden unsere Schätzungen
für 2026 im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der geprüften Zahlen für
2025 am 19. Februar überprüfen und aktualisieren. Unsere Empfehlung bleibt
Kaufen mit einem unveränderten Kursziel von EUR4,50 (Aufwärtspotenzial: 174%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group
SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and
maintained his EUR 4.50 price target.

Abstract:
Q4 prelims were broadly in line with our forecasts and consensus. Topline
growth returned after a two-quarter pause, and the gross margin showed
improvement, thanks mainly to the platform unifications. Management also
gave initial guidance for 2026 calling for sales of EUR680m to EUR730m and
AEBITDA of EUR145m to EUR175m. The topline range implies market share gains in a
digital ad market that is widely expected to grow around 10% to 13% this
year. In our view, the earnings guide looks conservative but leaves headroom
for outperformance. We will review and update our 2026 forecasts in
conjunction with publication of the audited 2025 numbers on 19 February. Our
rating remains Buy with an unchanged EUR4.5 target price (upside: 174%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8867e33238e0a3f2d1e5f52b71f9973f

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

28.01.2026

