OTS: GLS Bank / Einladung zur Bilanzpressekonferenz: GLS Bank präsentiert ...

Einladung zur Bilanzpressekonferenz: GLS Bank präsentiert ...

Uhr
    Einladung zur Bilanzpressekonferenz: GLS Bank präsentiert stabile
Zahlen für 2025
Bochum (ots) - Wir freuen uns, Sie/Dich bei unserer jährlichen
Bilanzpressekonferenz am Bildschirm zu sehen!

Donnerstag, 26. Februar 2026

Beginn: 11 Uhr, Einlass ab 10.45 Uhr

Ort: digital

Vorständin Aysel Osmanoglu sowie die Vorstände Dirk Kannacher und Michael Ahlers
berichten aus ihren Ressorts und stellen die Zahlen der GLS Bank für 2025
erstmals der Öffentlichkeit vor.

Weitere Highlights

- Eine von der GLS Bank beauftragte Studie zu Marktverzerrungen im Bereich
  Nachhaltigkeit
- Wirkung muss erst einmal messbar sein. Mit unserer integrierten Bilanz ist es
  möglich und wir blicken auf die konkrete Wirkung unserer Kreditvergaben.
- Als Pionierin stehen wir für die sozial-ökologische Wende unserer Wirtschaft.
  Das Ergebnis der GLS Bank zeigt, dass sich nachhaltiges Wirtschaften rechnet.
- Wir sind die Bank für zivilgesellschaftliche Organisationen und positionieren
  uns für finanzielle Souveränität - unter anderem mit gezielten Angeboten für
  Vereine und NGOs

Anmeldung

Mailen Sie / Maile bitte an mailto:presse@gls.de

Bitte nennen Sie / nenne uns dazu auch Medium, Ressort und Position.

Pressekontakt:

Silke Bender
Lukas Feldmann
Galika Ivanov
Nora Schareika

M: mailto:presse@gls.de
T: +49 (0) 234 5797 5340

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/64894/6205790
OTS:               GLS Bank

