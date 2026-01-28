Platin - Ebenfalls auf Allzeithoch
HSBC · Uhr
Ebenfalls auf Allzeithoch
Unter dem Motto „kleiner Boden, großer Boden“ hatten wir im vergangenen Jahr mehrfach die langfristige, strategische Trendwende beim Platinpreis diskutiert. Die Schlüsselrolle spielte dabei das Hoch vom Februar 2021 bei 1.337 USD, welches gleichzeitig die Nackenlinie der ganz großen, unteren Umkehr definiert. Zunächst hatte das Edelmetall einige Monate mit dieser Signalmarke gerungen, ehe es im Herbst 2025 endgültig zum Lüften dieses Deckels kam. Seither kennt der Platinpreis kein Halten mehr – die Edelmetallrally ist also nicht nur auf Gold und Silber beschränkt, sondern unter dem Strich sehr viel breiter. Lohn der Mühen ist nun der Spurt über das alte Rekordlevel aus dem Jahr 2008 bei 2.240 USD und ein neues Allzeithoch (2.919 USD). Der Vorstoß in „uncharted territory“ unterstreicht den absolut intakten Aufwärtstrend. Da aber auch hier diverse Indikatoren heißgelaufen sind, gewinnt ein aktives Money Management mehr und mehr an Bedeutung. Das o. g. ehemalige Rekordhoch bei 2.240 USD ist dabei als nachgezogener Stop-Loss zur Gewinnsicherung prädestiniert.
Platin (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Platin
Quelle: LSEG, tradesignal²
