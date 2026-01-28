Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Sozialstaatsreform

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

KÖLN (dpa-AFX) - 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Sozialstaatsreform

Insgesamt sind die geplanten Änderungen bei weitem nicht so radikal sind wie die Hartz- IV-Reformen unter SPD-Kanzler Gerhard Schröder. Eine zweite Erschütterung dieser Art würden die bei 13 Prozent dümpelnden Sozialdemokraten vermutlich auch nicht überstehen. Trotzdem wird diese abgeschwächte Variante ein Kraftakt werden./yyzz/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Verhandlungen abgeschlossen
EU und Indien einigen sich auf Handelsdealgestern, 08:04 Uhr · dpa-AFX
EU und Indien einigen sich auf Handelsdeal
Wegen China
Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen24. Jan. · dpa-AFX
Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen
Politischer Druck
Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozentgestern, 07:06 Uhr · dpa-AFX
Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozent
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News