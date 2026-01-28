Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Reform des Sozialstaats

"Notwendig ist ein Sozialstaat, der in Notlagen passgenau und schnell hilft. Und dessen Leistungen einfach(er) zu beantragen sind. Das kann bei einer gelungenen Reform übrigens dazu führen, dass es danach mehr Empfänger gibt. Bisher verzichten etliche Anspruchsberechtigte nämlich freiwillig oder unfreiwillig auf Hilfe, weil sie an der abschreckenden Bürokratie scheitern. Dennoch dürfte eine austarierte Reform Einsparungen bringen - weil dann auch Missbrauch schwieriger werden sollte."/yyzz/DP/nas

